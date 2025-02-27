Россия предложила США соглашение о полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины – NBC

Россия якобы предложила администрации американского президента Дональда Трампа потенциальное соглашение, в соответствии с которым США могут получить часть права собственности на полезные ископаемые и другие ценные металлы на временно оккупированных территориях Украины. Эту идею якобы обсуждали представители Штатов и РФ на встрече в Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает NBC News с ссылкой на слова двух официальных лиц США, знакомых с разведданными по этому вопросу, и другого лица, проинформированного о предложении. Собеседники журналистов утверждают, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированной части Донецкой и Запорожской областей.

Источники говорят, что администрация Трампа не взяла на себя обязательств по сделке между США и РФ по редкоземельным минералам, но и не исключила ее.

Во вторник Трамп сказал, что соглашение с Россией о полезных ископаемых на украинской земле, которую она оккупировала, "может иметь место", но не сказал, говорил ли он с Путиным о такой возможности.

В то же время Путин сказал в интервью российскому государственному телевидению в понедельник, что он открыт для предоставления Соединенным Штатам доступа к редким полезным ископаемым на оккупированной Россией территории в Украине, а также в России.

Отвечая на переговоры США с Украиной о возможном соглашении о разделе доходов от минеральных ресурсов страны, диктатор сказал, что такая сделка не будет вызывать беспокойства и что у России "значительно больше ресурсов такого рода, чем у Украины".

Канал пишет, что многие редкоземельные минералы Украины находятся в районах, контролируемых или находящихся под угрозой со стороны российских войск. Олигархи страны-агрессора уже эксплуатируют некоторые из них, по словам пяти официальных лиц США.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

В будущем будет разработан еще один документ, регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

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