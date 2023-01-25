'Россия планирует новые наступления': Столтенберг призвал усилить поддержку Украины и рассказал о ситуации с предоставлением танков

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отреагировал на согласие Берлина отправить в Украину первую партию легендарных "леопардов", заявив, что Запад не должен на этом останавливаться. Ввиду того, что Россия готовит новое вторжение в ближайшие месяцы, союзники Киева обязаны снабдить украинскую армию всем необходимым.

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Слова политика передает немецкое издание Welt. Столтенберг подчеркнул, что сегодня мир находится в весьма парадоксальной ситуации.

"Как бы странно это не звучало, но сегодня восстановление мире зависит от поставок оружия. Наши интересы безопасности выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что, если Путин добьется успеха, другие будут учиться у него. Автократы этого мира наблюдают, как мы реагируем на это вторжение", – заметил он.

Также Столтенберг добавил, что данные иностранных разведок вовсе не указывают на то, что Кремль готов к перемирию и переговорам. Напротив, Москва мобилизует солдат для повторных попыток захвата новых украинских территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в Блок НАТО. Он отметил, что именно десятилетние промедления в этом вопросе привели к самой кровавой войне в Европе за 80 лет.

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