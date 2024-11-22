Россия передала КНДР зенитные ракеты в обмен на солдат: в Южной Корее выступили с заявлением

Россия оказала Северной Корее экономическую и военную технологическую поддержку, чтобы получить от Пхеньяна помощь в ведении войны против Украины. В частности, Москва отправила своему союзнику зенитные ракеты и средства противовоздушной обороны в обмен на солдат.

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Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью южнокорейскому телеканалу SBS. Как передает Reuters, его спросили, какую выгоду получит Пхеньян от отправки своих войск в РФ.

"Понятно, что Северной Корее было предоставлено соответствующее оборудование и зенитные ракеты для укрепления слабой системы ПВО Пхеньяна", – выразил убеждение он.

Также предполагается, что КНДР получила военные технологии от России для поддержки своей спутниковой программы после неудачной попытки запустить спутник-шпион в начале этого года.

Южнокорейские законодатели заявили на этой неделе, что около 10 900 северокорейских военнослужащих были развернуты в Курске в составе воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты ВС РФ. Теперь вместе с россиянами они противостоят украинским силам.

Некоторые из этих подразделений уже принимали участие в боях, заявили законодатели, сославшись на информацию южнокорейского разведывательного агентства.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики стран G20 предположили, что КНДР может перебросить в РФ до 100 тысяч своих солдат для войны против Украины. Такой сценарий возможен, если альянс между Кремлем и Пхеньяном будет продолжать углубляться.

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