Россия перебрасывает дополнительную авиацию в Беларусь: разведка Британии оценила угрозу для Украины

Россия перебросила в Беларусь в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой "Z" приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

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Об этом сказано в сводке военной разведки о ситуации в Украине на 11 января в Twitter Минобороны Великобритании. Там подчеркнули, что новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

В британской разведке считают, что хотя Россия держит в Беларуси большое количество войск, они в основном участвуют в учениях. Маловероятно, что они представляют собой надежные наступательные силы.

Напомним: 8 января Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении совместных российско-белорусских летно-тактических учений, которые пройдут на территории страны с 16 января по 01 февраля 2023 года.

8 января Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон военной техники. Поезд с техникой и личным составом ВС РФ прибыл в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами и снаряжением, а также 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.

Также РФ продолжает перебрасывать авиацию на территорию Беларуси под предлогом проведения совместных летно-тактических учений вооруженных сил РФ и РБ. Переброску авиационной составляющей РФ планируется осуществить с 8 по 12 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны США заявили, что пока не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины. Сейчас там планируются только совместные с Россией учения;

– часть российских мобилизованных, проходивших подготовку на территории Беларуси, направлена командованием страны-агрессора в зону "спецоперации" на восток Украины. Солдат перебрасывают на направления, где ведутся активные боевые действия.

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