Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах осенью 2024 года стал ударом для страны-террориста России. В Москве рассчитывали на легкую победу Дональда Трампа, который мог был согласиться на урегулирование войны в Украине на агрессивных и экспансионистских условиях России.

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Однако возможная победа Камалы Харрис станет огромным разочарованием для Кремля. Об этом говорится в материале The Washington Post.

По мнению аналитиков, а также действующих и бывших российских чиновников, отказ Байдена от участия в выборах в пользу вице-президента Харрис перевернул ход гонки, в которой, по мнению Кремля и его сторонников, мог победить Трамп. В РФ опасаются, что с такими людьми как Харрис будет очень трудно положить конец конфликту на условиях страны-агрессора. При этом неоднозначная позиция Трампа, его восхищение авторитарными правителями вроде Владимира Путина и его нападки на НАТО и Евросоюз были подарком для России.

"Байден был оценен многими российскими внешнеполитическими деятелями как выходец из эпохи холодной войны, когда Россию боялись, как соперника сверхдержавы. В РФ рассматривают Байдена как предсказуемого игрока, который не рискнет перерасти в прямые военные действия с Россией и который понимает и уважает, что Россия обладает большим ядерным арсеналом. При Байдене, по крайней мере, было понимание красных линий", – утверждают аналитики.

При этом Харрис, в значительной степени неизвестная россиянам, рассматривается с тревогой. Уход Байдена стал для России вторым недавним неприятным сюрпризом в западной политике – после неожиданного поражения на выборах во французский парламент крайне правой партии "Национальное объединение", которую Москва поддерживала как политического союзника.

Некоторые бывшие российские чиновники заявили, что опасаются, что кандидатура Харрис была признаком того, что либеральный истеблишмент США организует выборы, чтобы заблокировать правые изоляционистские силы. Учитывая контроль Кремля над российскими выборами, некоторые россияне с трудом верят, что выборы могут быть честными и по-настоящему непредсказуемыми, или осознают концепцию создания коалиций в парламентских политических системах.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии на будущих выборах-2024. Свою поддержку Харрис также высказала Мишель Обама, жена экс-главы Соединенных Штатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет она защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию и училась день и ночь.

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