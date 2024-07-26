"В этот критический момент для нашей страны": Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

44-й президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии на будущих выборах-2024. Свою поддержку Харрис также высказала Мишель Обама, жена экс-главы Соединенных Штатов.

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Барак и Мишель сделали заявление об этом 26 июля, опубликовав в своих аккаунтах в X (Twitter) видео совместного звонка к политику. Таким образом, Харрис как кандидата в президенты поддержало подавляющее большинство лидеров Демократической партии.

Барак Обама заявил, что они созвонились "ранее на этой неделе", не уточнив конкретной даты. Харрис он назвал другом и пообещал ей полную поддержку.

"Мы сказали ей, что думаем, что из нее выйдет фантастический президент Соединенных Штатов... В этот критический для нашей страны момент мы собираемся сделать все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", – написал экс-лидер государства.

Мишель Обама заявила, что "очень гордится своей девочкой Камалой" и рада поддержать ее в качестве кандидата "из-за ее позитива, чувства юмора и способности нести свет и надежду людям по всей стране". "Мы прикроем твою спину", – пообещала бывшая первая леди.

Отметим: в отличие от, например, Билла и Хиллари Клинтон, Обамы не выступили прямо в поддержку Харрис сразу после объявления американского главы Джо Байдена об отказе участвовать в новых выборах.

Официально демократы выдвинут кандидатуру на выборы-2024 на своем съезде в августе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет она защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию и училась день и ночь.

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