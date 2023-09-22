'Россия – не обычная страна': Эрдоган заявил, что Турция продолжит сотрудничать с Москвой в положительном ключе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Россия – это не обычная страна" и он планирует продолжить сотрудничество с Москвой. Также он отметил, что не разделяет мнения других мировых лидеров относительно "негативного отношения" к российскому диктатору Владимиру Путину.

Слова турецкого президента передает издание Bloomberg. Эрдоган заявил, что не считает такое отношение верным, поскольку такую страну, как Россия, нельзя игнорировать.

"И лидеры, и премьер-министры (других стран. – Ред.) имеют негативное отношение к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия – не обычная страна", – сказал президент Турции.

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Он отметил, что страна-агрессор РФ является одним из лидеров в производстве зерна в мире, и Турция планирует и дальше продолжать сотрудничать с Россией.

"Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном ключе", – заявил Эрдоган.

Так, в последние недели Турция проводит дискуссии с международными лидерами относительно содействия в страховании российского экспорта продовольствия и удобрений. В то же время, Турция при поддержке России планирует стать ключевым центром для экспорта природного газа в Европу.

Предоставляя украинским военным боевые беспилотники, Турция одновременно отказалась от присоединения к санкционному давлению на Россию. Хотя усилия Турции, вероятно, не повлияют на позицию союзников Украины в США и Европе, однако отказ Эрдогана от поддержки санкций против России после вторжения подчеркивает сложности, с которыми он сталкивается в попытках сбалансировать свою политику после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы выступает за "скорейшее окончание" войны против Украины. Турецкий лидер подчеркнул, что у него нет никаких оснований не доверять главарю Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "развестись" с Европейским Союзом. Так он отреагировал на содержание доклада Европейского парламента по Турции.

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