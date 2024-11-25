Россия может предоставить Китаю и КНДР технологии производства подлодок, – адмирал США

Москва могла согласиться передать Северной Корее технологии для производства ракет и подводных лодок в обмен на участие северокорейских военных в войне против Украины. Если КНДР получит план разработки подлодок, то США может потерять преимущество под водой.

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Об этом сообщил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро во время Международного форума безопасности в Галифаксе, передает Укринформ. Также РФ может передать Северной Корее и другие важные технологии.

"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок", – отметил Папаро.

Адмирал также предположил, что Россия может "отблагодарить" Китай за его молчаливую поддержку вторжения в Украину, передав ему чувствительные технологии.

"Я считаю, что Россия предоставит Китаю технологии подлодок, потенциально способные лишить США доминирования под водой", – заявил адмирал и добавил, что такие действия создают напряженную атмосферу и "усиливают сложности".

Напомним, солдаты КНДР уже участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины. Это подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич. Он заявил, что были зафиксированы столкновения северокорейских солдат с воинами ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия рассчиталась за участие в войне КНДР против Украины более миллиона баррелей нефти. За последние 8 месяцев между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами в КНДР северокорейские танкеры совершили 43 рейса.

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