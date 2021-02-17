Россия участвовала в военном перевороте в Мьянме? Гозман обратил внимание на важный нюанс

Россия могла участвовать в военном перевороте в Мьянме из-за того, что нынешний режим в Кремле в целом поощряет любые диктатуры и наступление на свободу в мире.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. В то же время, по его словам, никто в политикуме не обладает более подробной информацией, кроме узкого круга людей.

Напомним, по информации американского издания The Times, за несколько дней до начала военного переворота в Мьянме гостил министр обороны России Сергей Шойгу. Его принимал главнокомандующий армии Мин Аун Хлайн. Приближенные к армии Мьянмы источники утверждают, что во время встречи Шойгу одобрил идею государственного переворота в стране. По итогам встречи стороны заключили соглашение о поставках в Мьянму российского оружия, а именно ЗПРК комплексов "Панцирь-С1", комплексов с БПЛА "Орлан-10Е", а также радиолокационных станций.

"Мы не можем знать точной информации. Если наши власти реально участвовали в перевороте в Мьянме – это известно очень узкому кругу людей. Такие вещи ни в какой стране не становятся достояниям публики. Даже в России. Но это возможно, ведь их симпатии (руководства России. – ред) всегда на стороне диктатуры и подавления свободы", – уточнил Гозман.

По словам политика, руководство России поддерживало предыдущий диктаторский режим в Мьянме, о чем даже писали их местные СМИ.

"Когда-то в Мьянме прочел в местной англоязычной газете заявление правительства генералов, где оно клеймило США, Францию и Великобританию за неправильную позицию, и благодарило "наших друзей и союзников из России и Китая, которые защитили их на Совете безопасности". Мне так стыдно было", – уточнил Гозман.

По его мнению, такое заявление властей Мьянмы говорило о полной поддержке Российской Федерации. А в самой стране было полное бесправие населения и достаточно жестокий режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского оппозиционера и бывшего полковника ФСБ Геннадий Гудков, Россия идет к краху и крови, а президент Владимир Путин ищет новую войну.