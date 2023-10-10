'Россия – массовый убийца': в Вене прошла акция в поддержку Украины. Фото и видео

Весь мир уже понимает, что страна-агрессор Россия – это не что иное, как массовый убийца. Именно под таким слоганом в столице Австрии Вене прошла акция в поддержку Украины.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Люди собрались на одной из площадей в центре города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Десятки людей в символически черной одежде пришли с плакатами, на которых говорилось о преступлениях РФ.

"Россия – государство-террористка", "Россия – массовый убийца", "Наши солдаты воюют за вашу победу" – такие надписи были на табличках и плакатах активистов, среди которых были и украинцы.

Видео дня

Люди всех возрастов, преимущественно молодежь, стояли на площади под звуки грустной мелодии в жанре минор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне массированных ракетных атак в Украине, совершенных российской армией 10 октября 2022 года, украинцы, рассеянные странами Европы, вышли поддержать своих соотечественников на главные площади знаменитых городов. К ним присоединились и местные жители, создав единую цепь солидарности и единства.

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