'Россия издевается над мандатом Совета безопасности': Украина в Совбезе ООН призвала к адекватной реакции мира на преступления РФ

Украина в Организации Объединенных Наций призвала мир сдержать Россию, агрессия которой представляет большую угрозу не только нашей стране, но и международному миру и безопасности. Опасность также несет нежелание мира применить силу и механизмы ответственности, чтобы остановить агрессора.

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Об этом сказала заместительница постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета безопасности в понедельник, 31 июля. Ее слова процитировало агенство Укринформ.

Дипломат напомнила, что Москва "начала испытывать международное право на прочность" задолго до вторжения в Украину в 2014 году. Это произошло еще когда Россия оккупировала территории Грузии.

Она отметила, что Кремль поощрило к продолжению агрессии в том числе отсутствие адекватной реакции мира.

"Нерешительность или промедление с реагированием на такие нарушения представляют реальную угрозу международному миру и безопасности", – подчеркнула Гайовишин.

Мир тогда имел ложное представление о российской армии, которую называли "второй в мире". Сейчас же героические Силы обороны Украины развеивают эти мифы и доказывают, что зло можно остановить только силой, а не разговорами.

Представитель Украины подчеркнула, что когда зло терпит поражение, оно пытается изобразить из себя жертву – именно такое поведение сейчас показывает Россия. Страна-агрессор настойчиво издевается над мандатом и процедурами Совета безопасности, потому что знает, что проиграет эту войну, заявила Гайовишин.

"Если зло будет прощено или неадекватно наказано, оно вернется с еще большей жестокостью, стремясь отомстить за пережитое унижение. Мы не можем позволить себе проявить слабость или остановиться на полпути. Российская Федерация понесет полное и справедливое наказание", – подчеркнула представительница Украины.

Отметим, что Россия в очередной раз позорно потребовала проведение заседания Совбеза ООН, чтобы нагло обвинить Украину в "систематическом использовании террористических методов", которое якобы мешают прекращению войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 31 июля Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог ракетами: одна из них попала в многоэтажку, другая – в учебное заведение, где под завалами оказались жители. В результате действий агрессора пострадали 75 человек: погибли шесть, 69 ранены, в том числе и дети.

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