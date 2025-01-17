Россия и Иран подписали соглашение о 'партнерстве': Путин цинично назвал документ 'прорывным'

В Москве президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин 17 января подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Документ пока не обнародован, впрочем, ряд прокремлевских пропагандистов цитирует Путина, утверждающего, что соглашение "постигает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетикой, финансами, транспортом, промышленностью, сельским хозяйством, культурой, наукой".

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Соглашение состоит из 47 статей, регулирующих "сотрудничество" страна на ближайшие 20 лет. Военный преступник Путин назвал документ "прорывным".

Пропагандисты Кремля выделили несколько главных пунктов документа, из которых можно заключить, что "всеобъемлющее стратегическое партнерство" не такое уж всеобъемлющее.

В частности отмечается, что РФ и Иран договорились: если одна из сторон испытывает агрессию, вторая не будет оказывать никакой помощи агрессору. "Договор не предусматривает взаимной защиты в случае нападения и не содержит упоминаний о конкретных странах и военных блоках", подчеркивают пропагандисты.

По другим пунктам – страны договорились о "кооперации в области безопасности и обороны"; об усилении сотрудничества между спецслужбами; о предоставлении помощи в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Соглашение заключено на 20 лет с автоматическим продлением на следующие 5-летние периоды.

"Ни для кого не секрет, что один из главных аспектов российско-иранского сотрудничества – взаимная поставка оружия", – отмечает британский вещатель BBC. Но в самом тексте договора никакой конкретики по этому поводу не предусматривается.

Язык цитирует главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, который подчеркивал, что в соглашении речь не идет о заключении военного союза. Таким образом, российское соглашение с Ираном отличается от договора РФ по КНДР.

Интересно, что в рамках договора Иран не намерен признавать Крым и другие оккупированные украинские территории. Такая позиция связана с тем, что Иран имеет свои спорные территории (острова в Персидском заливе, на которые претендуют ОАЭ), объясняет британский вещатель.

После подписания договора Масуд Пезешкиан в Москве заявил, что Иран не поддерживает военный путь разрешения конфликтов, в частности в Украине. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что постоянно информирует "иранских друзей о ситуации на украинском направлении".

Как сообщал OBOZ.UA, к беспилотникам "Шахед", которые Россия получает от Ирана, еще в прошлом году добавились баллистические ракеты. В частности, США, Франция, Германия и Британия обвинили Иран в поставке России "Фатх-360".

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