Россия и Иран инспирировали вторжение ХАМАС в Израиль: реальна ли третья мировая война?

Утром 7 октября государство Израиль подверглось масштабной ракетной атаке, после чего боевики палестинской террористической группировки ХАМАС начали операцию по вторжению в израильские города сухопутными силами. Как было отмечено в материалах наших экспертов, нападение было спланировано на 50-ю годовщину Войны Судного дня и оказалось полной неожиданностью для военно-политического руководства Израиля.

Ситуация с военными действиями остается очень динамичной – палестинские террористы захватили большое количество заложников из числа израильских военных и мирных жителей. Именно это, по мнению руководства ХАМАС, должно дать возможность шантажировать оппонента и заставить его к выполнению собственных условий, главным из которых может быть ультиматум о признании независимости Палестинской автономии. Несмотря на это, руководство Израиля уже приняло решение о мобилизации и проведении масштабной военной операции. Поэтому необходимо проанализировать основные причины происходящего и выяснить геополитических игроков, которые приложили серьезные усилия к эскалации этого конфликта.

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ХАМАС своим нападением успешно срывает соглашение по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией

Если оставить в стороне извечные непреодолимые противоречия между Израилем и Палестиной и арабским миром в целом, одной из главных причин тактического характера можно определить следующую ситуацию. Дело в том, что последние месяцы Соединенные Штаты Америки активно пытаются нормализовать отношения между Израилем, Саудовской Аравией и рядом других мусульманских государств, среди которых Оман и Марокко, для которого Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Данные дипломатические процессы были весьма непубличны, но могли существенно изменить баланс на Ближнем Востоке. По сообщениям Reuters, готовились планы по заключению Саудовской Аравией военного пакта, по которому будет требовать США защищать эту страну в обмен на установление дипломатических связей с Израилем. Поэтому разрешение ХАМАСом войны против Израиля является очень успешной попыткой сорвать эти договоренности, ведь союзники палестинцев, террористическая группа Хезболла уже заявила, что "это будет послание всем арабским странам, пытающимся нормализовать отношения с Израилем".

Атака на Израиль помешает планам снизить мировые цены на нефть

Кроме вероятного военного альянса саудитов из США, который должен уменьшить влияние Ирана в регионе, будущее сближение двух стран имело целью также и экономические инициативы. Как писало американское издание The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова была увеличить добычу нефти, чтобы существенно обрушить мировую цену на нефть. Совершенно очевидно, что это было бы сильным ударом по экономикам России и Ирана, серьезно зависящим от экспорта собственной нефти. Уже можно констатировать, что нормализация отношений Израиля с частью арабских стран, к сожалению, успешно сорвана действиями ХАМАСа.

ЦАХАЛ способен победить противника, но проблема в израильских заложниках

Поэтому можно спрогнозировать, что Хезболла может присоединиться к нападению на Израиль с территории Ливана, однако в ближайшее время ЦАХАЛ (армия Израиля) должен обеспечить полное развертывание и нанесение масштабных ударов по всем позициям и силам противника, а также сможет вернуть под свой контроль все захваченные территории. . Кроме того, не исключено, что Иран также станет целью израильских военных ударов, что абсолютно логично, исходя из того, что ХАМАС является прокси-силами гибридной войны Ирана против Израиля. Только судьба израильских заложников будет существенным препятствием по реализации ответной операции со стороны правительства Беньямина Нетаньяху.

Иран и Россия – главные бенефициары новой войны на Ближнем Востоке

Следовательно, можно сделать единственный логический вывод – террористическая атака ХАМАСа на Израиль была инспирирована, разработана и обеспечена совместными усилиями диктаторскими режимами России и Ирана, поскольку момент требовал применения наиболее радикальных методов для срыва соглашений между Израилем, США и Саудовской Аравией. Кроме того, Россия рассчитывает на отвлечение внимания от войны в Украине и существенное уменьшение военной помощи Западу нашей стране. Поэтому нужно снова напомнить руководителям Западных стран, что диктаторские режимы (будь то Россия, Иран, Северная Корея, Сирия или Палестина) всегда стремятся объединиться для того, чтобы постоянно атаковать их страны и их граждан, посеять хаос в систему международных отношений и легитимизироваться через войны и территориальные захваты.

Именно бестолковая политика Запада позволила в XXI веке вырасти таким режимам как путинский, уже почти два года ведущий кровавую войну в центре Европы. Следовательно, есть еще время для Запада наконец-то серьезно сплотиться и рассмотреть планы военного уничтожения террористических группировок и государственных режимов, которые за ними стоят (в первую очередь, Иран и Россия).