Россия глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, подвергая опасности гражданскую авиацию – FT

Страна-агрессор глушит GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников. Это регулярная практика, представляющая опасность для гражданской авиации.

Об этом пишет Financial Times с ссылкой на министров иностранных дел стран Балтии. Как сообщает издание, за последние месяцы из-за препятствий GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов.

В этой связи министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис отметил, что ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна подчеркнул, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов "гибридной атакой России", представляющей опасность для их граждан и сообщил, что Эстония обсуждает эту проблему со своими союзниками.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что балтийские страны "серьезно относятся к инцидентам" по GPS и поддерживают связь по этому вопросу с коллегами из других государств.

Как ранее сообщила пресс-служба авиакомпании Finnair, с 29 апреля по 31 мая 2024 года включительно финский перевозчик остановил полеты в эстонском городе Тарту. В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании, следовавшие из Хельсинки, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за таких препятствий.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики регулярно глушат GPS над украинским Крымом, временно оккупированным страной-агрессором. Это должно усилить защиту военных объектов ВС РФ от ракетных и дроновых ударов.

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