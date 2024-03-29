Россия глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом

Самолеты, пролетающие над Балтийским регионом, сообщают об увеличении количества пропавших или фальшивых сигналов GPS. Вероятным виновником этого считают Россию. Подобные случаи глушения GPS-сигналов происходят регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Politico. Препятствия сосредоточены вокруг российского анклава Калининград.

"Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО", - отметила Дана Говард, президент американского Фонда устойчивой навигации и синхронизации Resilient Navigation and Timing Foundation.

Она назвала такое глушение GPS-сигналов реальной угрозой.

"Нам известен случай глушения, который едва не привел к столкновению пассажирского самолета с горой", - отметила Дана Говард.

Количество препятствий, о которых сообщают пилоты, "неуклонно растет с января 2022 года", свидетельствует Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), получающая сообщения от пилотов через свою систему добровольного информирования о событиях EVAIR. Проблема, похоже, усугубляется.

"В первые два месяца 2024 года EVAIR зафиксировала сильный рост количества сообщений о перебоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 сообщений о перебоях в работе GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год", — заявили в Евроконтроле.

В организации добавили, что за первые два месяца этого года было почти в семь раз больше случаев глушения GPS-сигналов, чем первые два месяца прошлого 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается заглушить сигналы GPS, которые Украина получает из американских спутников. Москва также начала глушить систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!