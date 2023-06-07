'Россия должна заплатить за все последствия своих преступлений': Кислица в ООН призвал осудить российскую атаку на Каховскую ГЭС

Подрыв Каховской дамбы на территории Херсонской и Запорожской областей стал демонстративным террористическим актом российских захватчиков против Украины. Кремль пытается нанести нашей стране колоссальный ущерб, за что будет обязан заплатить уголовным путем и репарациями.

Видео дня

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред от Украины Сергей Кислица. Трансляцию заседания членов международной организации транслировало издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия применяет тактику выжженной – в данном случае затопленной земли. Таким образом она признает, что не владеет этими территориями, что скоро она утратит над ними контроль. Поэтому они уничтожают их. Это самая большая техногенная и экологическая катастрофа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", – подчеркнул дипломат.

Также Кислица обратил внимание участников заседания на гуманитарные последствия этого военного преступления захватчиков. Херсонская область, часть Запорожской и Днепропетровской областей, подконтрольный Москве Крым будет испытывать серьезный дефицит питьевой воды.

"Большинство жителей региона пришлось эвакуировать из их домов, им нужна помощь в продуктах питания, одежде, жилье. Я уже не говорю о колоссальных рисках, которые возникли для Запорожской атомной энергостанции из-за резкого падения уровня воды, необходимого для охлаждения реакторов", – указал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в традиционном обращении президента Зеленского было сказано, что сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений Каховской ГЭС в Херсонской области является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности мир должен показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор.

"Призвал директора МАГАТЭ прямо и недвусмысленно осудить сегодняшний российский теракт и до максимума увеличить наши усилия, чтобы освободить ЗАЭС. Договорились о его визите в Украину", – отметил президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!