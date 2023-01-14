Россия до сих пор имеет возможность выпускать ракеты: Кулеба призвал ЕС и G7 ввести санкции против РФ, предложенные Украиной

После массированной ракетной атаки России по Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир усилить санкции против государства-агрессора. Враг, нанося удары по Украине, истощает свой ракетный арсенал, но до сих пор может пополнять его.

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Чтобы положить конец этому, необходимо немедленно ввести ряд санкционных ограничений, предложенных Украиной. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную промышленность и беспилотники массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", – отметил глава украинской дипломатии

Свой твит Кулеба сопровождал фотографией с места прилета российской ракеты в Днепре. Там враг ударил по жилой 9-этажке.

Как сообщалось ранее, 14 января Россия ударила ракетой по жилой многоэтажке в Днепре. По состоянию на 17:30 известно о по меньшей мере 5 погибших и 27 раненых мирных жителях. Среди пострадавших – шестеро детей.

Сейчас в городе продолжаются спасательно-поисковые работы: спасатели продолжают доставать людей из-под завалов и из чудом не обрушившихся верхних этажей дома.

Также известно, что 14 января российские ракеты попали по объектам инфраструктуры в Харьковской и Львовской областях. Под ударом оказались практически все регионы нашей страны.

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