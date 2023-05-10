Российского пропагандиста Маркова "накрыло" в эфире британского ТВ после слов ведущей об Украине. Видео

Кремлевский политолог, депутат Госдумы РФ 5-го созыва Сергей Марков сорвался в эфире британской телекомпании BBC. Пропагандиста "накрыло" после слов о войне РФ против Украины.

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На инцидент обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий фрагмент эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Марков, который подключился к эфиру по видеосвязи, не смог ответить на вопрос о речи президента РФ Владимира Путина, в которой тот рассказывал, что Россия якобы не начинала войну – на нее якобы напали.

Ведущая отметила, что украинцы "чувствовали, что это неспровоцированная война и что Россия напала на их страну".

"Нет! Нет! Это было не...", – запротестовал Марков после этих слов, после чего всплеснул руками, перешел на нецензурную лексику и отключился от эфира.

Позже он заявил, что у него "кончилась батарейка".

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