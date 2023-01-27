26 січня міністр закордонних справ Петер Сіярто, перебуваючи в Нью-Йорку, заявив – ми ні з ким не воюємо. Угорщина ні з ким не воює, угорський народ прийняв чітке рішення, що хоче триматися осторонь конфлікту в Україні, підкреслив очільник угорського МЗС, відповідаючи на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок. Яку вона зробила в середу на Парламентській асамблеї Ради Європи, назвавши вкрай важливим, щоб “ми діяли разом і не звинувачували один одного в Європі, тому що ми не в війні один з одним, але з Росією".

Видео дня

Очевидно, що це Європа перебуває у стані війни з Росією, а зовсім не Віктор Орбан і його вірний “зовнішньополітичний Санчо Панса" – Петер Сіярто. Навпаки, орбанівська Угорщина на сьогодні є ледве не союзником Росії і Путіна, хоча з усіх сил намагається переконати всіх, що вона нібито нейтральна держава, і зовсім ні в чому не зацікавлена.

Подвійна геополітична мораль угорського вищого керівництва, дозволяє їм робити одне, а проголошувати публічно зовсім інше. Роблячи вигляд, як це сказав Петер Сіярто, “ми не втручаємося у справи інших країн".

Але як це не втручаємося? Хто роками блокує зближення України з НАТО та Європейським союзом, гальмував отримання фінансової допомоги від ЄС, не дозволяє через свою територію постачати зброю до Української держави і відмовився надавати військову допомогу українцям, хоча це зараз роблять усі інші країни Північноатлантичного альянсу. І це ще далеко не повний список того, що офіційний Будапешт робить у запалі своєї “нейтральності".

Сіярто підкреслив, що “Ми ні з ким не воюємо, ми не хочемо ні з ким воювати, ми хочемо бути осторонь цієї війни, найважливіше для нас – безпека Угорщини та угорського народу". “Це не наша війна!"

Позиція дуже цікава, коли в сусідній державі Україні вже скоро буде рік, як відбувається найжорстокіша і найкривавіша війна можливо за всю історію людства, а Сіярто, як і його шеф Орбан, “ні з ким не воює", бо це мовляв “не їхня війна".

Та немає ніякої безпеки для “Угорщини та угорського народу", коли поруч з вами терористична Росія намагається знищити державність вашої сусідки України, а ви, відвернувши свої голови в бік, робите вигляд, що впритул не бачите тих звірств, які Російська Федерація творить на українських територіях.

Адже це приблизно так, якщо б ви побачили, коли когось намагається вбити на вулиці озброєний ножем бандит, а ви переходите на інший бік вулиці, роблячи вигляд, що вас це абсолютно не стосується. Але як стосується, адже Україна є невіддільною частиною Європи, і її безпека важлива для Європейського контенту, як і ваша.

Пояснити таку проросійську і антиукраїнську політику Угорщини можна тільки одним. Більше 10 років тому, Путін, який вже давно виношував плани знищення України як держави, таємно запропонував кожному окремо з вищих очільників Польщі, Угорщини і Румунії розділити українські території між собою. Про цю розмову з Путіним свого часу повідомив колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Всі відмовилися, і з усіх подальших дій Угорщини випливає, що погодився лише прем’єр Віктор Орбан. Який виношує неприховані плани приєднати до Угорщини українське Закарпаття, не дивлячись на те, що там українське населення за чисельністю в багато разів переважає угорську меншину.

Петер Сіярто так хоче переконати демократичний світ в непричетності Угорщини до війни Росії в Україні, що як політичні мантри повторює, – “угорський народ не несе відповідальності за цю війну, угорський народ нічого не може вдіяти з початку цієї війни, угорський народ не хотів цієї війни".

Цікаво, якщо ви не хотіли цієї війни, то чому ж таким фанатичним завзяттям з 2017 року перекривали можливості засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, свідомо роблячи це для того, щоб заблокувати просування України до Північноатлантичного альянсу?

Сіярто весь час повторюється, ніби хоче сам собі довести, що у цій ситуації Угорщина діє правильно. Підкреслюючи: “це не наша війна, і угорський народ прийняв чітке рішення на парламентських виборах минулого року, коли ясно дав зрозуміти, що зараз найважливіше, щоб ми не брали участь у цій війні".

Ну добре, ви зайняли позицію, яку Москва вимагає від інших країн, не втручатися. І керівник МЗС визначає головну мотивацію всіх рішень свого уряду щодо України потребою “наполягати на мирних переговорах і припиненні вогню, не постачати зброю".

Що абсолютно тотожно бажанням Путіна оголосити “перемир’я" і “припинення вогню", та зафіксувати ситуацію на тому рівні, коли усі окуповані Російською Федерацією українські землі залишаються під контролем Кремля. А Орбан й так від початку війни не збирався допомагати Україні зброєю. Так про що тут взагалі можна говорити?

Фактично Петер Сіярто повторює усі пропагандистські тези Москви, з яких чітко випливає, що хоча Угорщина виступає “за територіальну цілісність і суверенітет України… у той же час ми чітко даємо зрозуміти, що ми вважаємо, що вирішенням поточної ситуації є мир".

Тобто для того, щоб Росія більше не терзала Україну і українців, потрібен “мир" за будь-яку ціну. І це саме те, чого добивається Путін – “миру" на своїх умовах. Для того, щоб перегрупуватися, відновити свою військову силу і знову напасти на Україну.

За дорученням Віктора Орбана, Петер Сіярто відверто виступає у ролі адвоката Російської Федерації, подаючи ситуацію таким чином, що нібито це Україна ухиляється від “миру", а от Угорщина хоче миру і саме тому вона відмовилася постачати українцям зброю, вважаючи, що це наблизить “мир" з Росією.

Тут проглядається не тільки падіння дипломатичних стандартів з боку угорського міністерства закордонних справ. А й те, що Петер Сіярто рішуче захищає інтереси Москви, видаючи це за інтереси самої Угорщини.

І як тут не пригадати, що за декілька місяців до початку війни Росії в Україні, в листопаді 2021 року, Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сіярто орденом Дружби за внесок у відносини двох держав.

Звісно, що поки що Москва не може надати ні Орбану, ні Сіярто звання Героя Російської Федерації. Проте ніяк не можна виключати, що після такої шаленої пропаганди угорського “нейтралітету", орбанівський міністр Петер Сіярто все таки отримає від Путіна ще один орден Дружби, орден дружби з терористичною Росією. Бо виглядає, що він на це вже давно заслужив.