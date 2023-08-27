Российский неонацист хочет получить политубежище в Финляндии: ранее он признавался в убийстве шести украинских военнопленных. Видео

Российский военный преступник, основатель диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (позывной "Славян") хочет остаться в Финляндии, попросив у государства политубежище. Украина запрашивает экстрадицию злоумышленника, поскольку тот является подозреваемым в уголовном деле, по которому ему грозит от восьми до 15 лет за создание террористической группы.

Видео дня

Российский неонацист ранее признавался в убийстве шести украинских военнопленных. Они были захвачены оккупантами в бою под Луганском 5 сентября 2014 года. Задержание Петровского в Хельсинки в июле 2023-го подтверждали представители посольства РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В издании Yle сообщили, что один из лидеров ДШРГ "Русич" пытался покинуть территорию Финляндии и вылететь в Ниццу (Франция). После задержания финской пограничной службой преступник изменил планы. Теперь он намерен просить политическое убежище, что подтверждает адвокат россиянина. Петровский находится в тюрьме Вантаа.

Кстати, Петровскому был запрещен въезд в Норвегию и Финляндию. Видимо, он смог обойти ограничения, взяв себе новое имя.

Отметим: Офис генерального прокурора Украины готовит документы на экстрадицию Петровского. С 2016 года его подозревают в создании террористической группировки (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Ян Петровский родился в 1987 году в Санкт-Петербурге, но в детстве переехал с матерью в Норвегию. Там он влился в неонацистскую антимигрантскую группировку "Солдаты Одина" – несмотря на то, что сам был мигрантом.

Когда Россия начала военную агрессию против Украины на Донбассе, неонацист воевал на стороне Кремля в составе подразделения "Бэтмен", а позже основал ДШРГ "Русич" вместе со своим петербургским "коллегой" по взглядам Алексеем Мильчаковым.

Свои многочисленные преступления, в том числе пытки и убийства украинских военнопленных, неонацисты часто снимали на видео.

Во время полномасштабной войны Петровский и Мильчаков призывали убивать украинских детей, так как они "вырастают и мстят за родителей", а также глорифицировали изнасилования украинских женщин.

Согласно одной из версий, ДШРГ "Русич" была составной частью ЧВК "Вагнер".

После задержания Петровского в Финляндии неонацистская группировка "Русич" заявила, что "прекращает выполнение каких-либо боевых задач" на территории Украины. Боевики таким образом потребовали, чтобы РФ "защитила" их лидера.

Интересно, что взгляды Петровского критиковали даже некоторые российские пропагандисты:

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2022 года США ввели санкции против российской неонацистской оперативной группы "Русич".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!