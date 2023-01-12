Российский иллюстратор ушла из жюри премии Андерсена из-за протестов ряда стран и бойкота королевы Дании

Российский иллюстратор Анастасия Архипова покинула пост главы жюри международной литературной премии Ганса Кристиана Андерсена. Ей уже нашли замену.

Видео дня

Об этом сообщил Международный совет по детской литературе (IBBY), вручающий премию. В пресс-релизе сказано, что Архипова подала в отставку из-за "реакции мира".

Напомним, что ранее представительства организации IBBY в Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Украине пытались добиться отставки Архиповой.

"Поскольку она (Архипова – Ред.) осознает важность работы IBBY и авторитет премии в мире, она подала в отставку с поста главы жури", – отметили в IBBY.

В организации также подчеркнули, что они осуждают военную агрессию России против Украины и поддерживают украинское представительство премии.

"На сегодняшний день IBBY сделала два публичных заявления, подтверждающих эту позицию, а также активно поддерживает проекты, которые помогают украинским беженцам в Польше", – сказано в заявлении.

Вместо россиянки Архиповой в 2024 году жюри премии будет руководить бывший исполнительный директор IBBY Лиз Пейдж. Такое решение принял исполнительный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Королева Дании Маргрете I отказалась от участия в церемонии награждения литературной премии имени Ганса Кристиана Андерсона, поскольку главой комиссии была назначена российский иллюстратор и профессор искусства Анастасия Архипова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!