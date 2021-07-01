В четверг, 1 июля, российские корабли провели стрельбы в Черном море на фоне маневров Sea Breeze. Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" провели учения на морских и воздушных целях.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает "Интерфакс". В роли морской цели использовался корабельный щит-мишень, воздушной – самолет-амфибия Бе-12 из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

Также российские корабли "Орск" и "Саратов" выполнили упражнения по уничтожению макетов плавающих морских мин. Во флоте уточнили, что стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря. Район на время закрывали для гражданского судоходства.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черном море российская дизельная подводная лодка "Колпино" начала учения на фоне маневров Sea Breeze. В них участвуют США, другие члены НАТО и партнеры.