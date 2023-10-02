Российские хакеры атаковали сайт королевской семьи Великобритании – Sky News

Официальный сайт королевской семьи Великобритании в воскресенье, 1 октября, попал под атаку хакеров. На ресурсе Royal.uk появилось сообщение об ошибке, и люди не могли получить к нему доступ.

Об этом сообщило издание Sky News. Как сказал источник журналистов, приближенный к королевской семье, сайт вероятно подвергся DDoS-атаке – на него направлялся избыточный трафик, который перегружал сервер и нарушал его работу.

По словам источника, в данное время точно неизвестно, кто именно стоит за этой атакой. Однако ответственность за нее косвенно взяла российская хакерская группировка Killnet. На своем канале в социальной сети россияне опубликовали фото короля Великобритании Карла III с надписью "Они убили наш сайт".

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Источник Sky News также отметил, что сайт не был взломан – хакеры не получили никакого доступа к системам ресурса. Однако сайт пришлось на некоторое время отключить и провести многоуровневые проверки безопасности пользователей, прежде чем допустить их на сайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за массового сбоя в системе бронирования авиабилетов и регистрации в аэропортах возникли задержки рейсов. Система "лежала" в течение часа, россиянам сбой объяснили хакерской атакой.

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