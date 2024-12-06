'Российская военная угроза не исчезнет': евродепутат призвала ЕС как можно быстрее вооружаться

Даже после переговоров с Украиной о мире российская военная угроза никуда не исчезнет, поэтому Европейскому оборонному союзу нужно в быстром темпе наращивать военные мощности. Все члены ЕС должны делать взносы в оборону Европы, превышающие 2% ВВП.

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Такое мнение высказала евродепутат Натали Луазо из Франции. Она выступила на заседании подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, передает "Укринформ".

"Европейскому оборонному союзу нужно двигаться быстро, потому что российская угроза не исчезнет. Она скорее даже усилится в тот момент, когда начнутся так называемые переговоры. Так что на нас будет лежать вина, если потом все вернется к тому положению, как было раньше", – подчеркнула политик.

Она напомнила, что первый в истории ЕС еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс представит Белую книгу европейской обороны с определением ключевых приоритетов для укрепления безопасности региона. По мнению Луазо, в этой книге нужно учесть уязвимость Европейского Союза после того, как некоторые страны пошли на объединение с Россией.

Работу над Белой книгой Луазо назвала "абсолютно необходимой".

Евродепутат убеждена, что Украина является первым приоритетом в вопросе европейской безопасности.

Также она поддержала увеличение средств, которые в Евросоюзе должны тратить на оборону.

"Мне не нравится идея, что НАТО делает покупки, а мы только оплачиваем счета. В первую очередь страны-члены ЕС должны повысить свои взносы – достичь 2% [ВВП] и превысить этот рубеж", – призвала политик, напомнив, что выделение таких сумм на безопасность – это "гораздо меньше, чем мы имели во времена холодной войны".

Луазо скептически оценила предложение построения европейской системы противовоздушной обороны, назвав текущие планы "магическим мышлением". Она уверена, что Европе нужно закупить новую технику для защиты.

"Выглядит так, будто бы мы хотели иметь израильский "Железный купол" на европейской земле. Давайте не забывать, как это было бы дорого. Это просто затянуло бы каждый евро, который мы могли бы собрать на вооружение, в этот проект. В НАТО же считают, что эта система, вероятно, не будет эффективной раньше, чем через 15 лет. Сейчас нам нужно сосредоточиться на вооружении, чтобы отразить возможное наступление", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского совета Антониу Кошта недавно заявил, что в ЕС впечатлены тем, что Украина, находясь в состоянии войны, готовится ко вступлению в Евросоюз и смогла провести важные реформы. В первом полугодии 2025-го ЕС откроет два новых переговорных кластера с нашим государством.

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