Российская агентура в Европе нацелена оборвать поставки военной помощи Украине: подробности резонансных задержаний

Большая часть ресурсов и разведывательных интересов России сегодня сосредоточена на Украине. Российские агенты в Европе пытаются добыть важную информацию и готовят диверсии на военных объектах. Главная цель – любым способом предотвратить оказание военной помощи нашей стране. Среди задержанных есть даже "беженцы" из Украины и боевик "ДНР".

Подробнее о том, как проникают в Европу российские шпионы и кого вербуют спецслужбы страны-агрессора, – в материале OBOZ.UA.

Диверсии готовил боевик "ДНР"

О последнем громком задержании российских шпионов в Баварии стало известно 18 апреля. Двое россиян немецкого происхождения не только пытались добыть информацию об американских военных базах на территории Германии, но и готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

По данным следствия, 39-летний Дитер С. постоянно находился на связи с сотрудником одной из российских спецслужб. А с октября 2023 года они разрабатывали планы диверсий на территории Германии – собирались взрывать и поджигать объекты военной инфраструктуры и промышленные объекты. Подготовка велась полным ходом. Также следствию известно и о том, что Дитер шпионил за объектами вооруженных сил США в Графенвере – здесь находится полигон, на котором армия США обучает украинских солдат. В Генпрокуратуре Германии также сообщили, что Дитер с декабря 2014 года по сентябрь 2016-го воевал против Украины в одном из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Второй обвиняемый – 37-летний Александр Й. поддерживал контакт с Дитером С. как минимум с марта 2024 года и также выполнял поставленные ему задачи. Семья Александра переехала в Германию еще в 2001 году, у мужчины трое детей.

В Генпрокуратуре Германии прямо заявили, что главной целью российских шпионов было помешать доставке военной помощи в Украину.

Немецкие спецслужбы сейчас оказались перед лицом большой угрозы, учитывая какое количество немцев родом из России сейчас живут в Германии. По приблизительным данным, это более двух миллионов человек. Многие из них приехали в Германию после распада СССР и уже хорошо интегрированы. Более того, они являются самой большой группой солдат-мигрантов в бундесвере.

По данным BILD, полученным от высокопоставленных силовиков, русские немцы считаются особенно уязвимыми для попыток вербовки из Москвы. Однако речь, конечно же, не только о гражданах Германии, но и России.

"Мы не должны подозревать что-то ужасное за каждым кустом, но эта опасность абсолютно реальна. Если вы видели, сколько граждан России и Германии стояли перед генконсульством РФ в Бонне и пели восторженную песню о Путине по случаю выборов в России, я думаю, что это возможно. Германия в прошлом была слишком наивной", – сказала в интервью BILD председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

На задержание двух российских шпионов в Германии отреагировали очень резко и дали понять Москве, что никакие действия ее агентуры не изменят намерений помогать нашей стране.

"Наши органы безопасности предотвратили возможные атаки, которые могли быть нацелены на нашу военную помощь Украине. Мы продолжим оказывать поддержку Украине и не позволим нас запугать", – заявила министр внутренних дел ФРГ Ненси Фезер.

Агенты замаскировались под украинским беженцев

Еще один резонансный случай – задержание российских шпионов, которые попали в Румынию под видом беженцев из Украины. Эта информация появилась в отчете Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT).

Целью российских агентов, данные о которых не раскрываются, было получить чрезвычайно важную информацию о помощи Украине и о военных учениях.

"Эти люди проникли среди украинских беженцев именно потому, что нашим властям было трудно выяснить, кто бежит от войны, а у кого другие цели в нашей стране", – сказано в отчете CSAT.

В нем также говорится о намерениях российских шпионов подорвать доверие к руководству страны, а также дезинформировать граждан Румынии, что в случае конфликта военные не смогут защитить население.

В CSAT отмечают, что в результате этой шпионской операции увеличилось количество военных инцидентов, произошли кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи Украине.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что после того, как часть территории нашей страны была оккупирована российскими захватчиками, там остались жить как украинцы, фактически ставшие заложниками, так и те, кто с нетерпением ждал прихода РФ. Спустя время часть коллаборантов оказались под видом украинских патриотов в Польше, Германии, Канаде и даже США.

По словам нашего собеседника в украинской разведке, высока вероятность, что спустя время они начнут выполнять те или иные задачи врага по сбору информации – например, о путях поставок военной помощи Украине и так далее. К сожалению, как видим по информации из Румынии, это уже подтвердилось.

Шпионы под видом антивоенных мигрантов

Тем, что Россия в последнее время серьезно увеличила сеть шпионов в Европе, сегодня озабочены многие страны. А получилось это в том числе благодаря тому, что Москва воспользовалась массовым бегством из РФ оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием послать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в ЕС.

Издание The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика Максима Кузьминова (он бежал в Украину), отмечает, что он является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, так или иначе насоливших диктатору Владимиру Путину.

После полномасштабного вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах. В Wikipedia даже существует отдельная статья "Подозрительные смерти российских бизнесменов (2022-2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, "расползшихся" по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.

По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян избежать мобилизации, уехав за границу. Ведь вместе с этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты – на замену российским "дипломатам", массово высылаемым из Европы в последние два года.

Сейчас российские ФСБ, военная разведка (более известная как ГРУ), а также Служба внешней разведки используют для многочисленных операций в Европе (в том числе против Украины) как своих граждан, так и завербованных иностранцев. И это является большим вызовом для западных спецслужб.