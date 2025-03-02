Роспропаганда запустила фейк, чтобы испортить отношения Украины с Арменией и Азербайджаном

Россия запустила новую информационную операцию против Украины. В этот раз ключевой целью является испортить отношения нашего государства с Азербайджаном и Арменией.

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Для этого в ход пошел сфальсифицированный "документ" о якобы стремлении Украины инспирировать начало вооруженного конфликта между этими двумя государствами, чтобы Россия "открыла второй фронт" и распылила свои силы. С опровержением фейка выступили в Главном управлении разведки, от имени руководителя которого Кирилла Буданова якобы и был составлен фейковый "доклад" в Минобороны Украины.

Запустили россияне свою информоперацию в армянском информационном пространстве. Там, в частности через Telegram-каналы, распространяется фейк с обвинениями ГУР МО Украины в попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Распространители дезинформации "обосновывают", мол, новая азербайджанско-армянская война заставит Россию открыть "второй фронт", а значит распылить свои военные силы, что будет на пользу Украине", – отметили в военной разведке Украины.

Российские фейкоделы создали фейковый документ – "доклад ГУР МО Украины на имя заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка". При этом подделка – крайне низкого качества.

"Распространяемая бумажка содержит ряд грубых ошибок ("Їван" вместо "Іван", "СДР" вместо "ЄДРПОУ" и другие) и не отвечает требованиям оформления официальных документов Украины. Проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России", – отметили в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли данные о поиске россиянами своих родных, пропавших на войне против Украины. Так, в январе этого года количество обращений к проекту "Хочу найти" по поводу пропавших без вести военнослужащих ВС РФ в Курской области возросло на 29%. Силы безопасности и обороны Украины продолжают там уничтожать и захватывать в плен врагов, которых россияне теперь пытаются отыскать.

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