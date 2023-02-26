РФ предлагала Ирану помочь с ракетной программой в обмен на вооружение, – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сказал, что ведомство имеет доказательства того, что страна-агрессор Россия предлагала Ирану помощь с ракетной программой. В обмен на это, Москва просила у Тегерана военную помощь.

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По словам Бернса, союз этих двух стран развивается стремительно, что вызывает беспокойство. Его слова, сказанные в программе CBS "Face the Nation", процитировало издание CNN в воскресенье, 26 февраля.

Он напомнил, что Иран уже передал России сотни боевых дронов-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали украинские города. Кроме того, как сказал директор ЦРУ, Тегеран передавал российский армии боеприпасы для артиллерии и танков

Бернс сказал, что ЦРУ также видит признаки того, что РФ предлагает помощь Ирану в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь для продолжения войны в Украине.

Он также рассказал о своем разговоре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. По словам Бернса, беседа была "удручающе"й. Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "слишком уверен" в своей способности уничтожить Украину.

Ранее в Белом доме заявили, что в ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители. По данным Вашингтона, есть все признаки растущего оборонного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране, который активно поставляет вооружение государству-террористу России для ведения войны против Украины, разработали крылатую ракету. Командование Революционной гвардии Ирана утверждает, что новая ракета может поражать цель на расстоянии 1650 км.