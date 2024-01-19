Революция в области индивидуальной защиты? Немецкая компания показала бронекостюм с пассивным экзоскелетом. Фото и видео

Немецкая компания Mehler Protection, разрабатывающая и производящая защитное снаряжение, показала свою новую разработку – бронекостюм с пассивным экзоскелетом ExoM. Такой защитный костюм подходит для использования сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими.

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Об этом говорится на официальном сайте Mehler Protection. Как отмечается, под модульными бронеэлементами размещен пассивный экзоскелет, берущий на себя 70% нагрузки с носителя.

Использование пассивного экзоскелета не требует наружных источников питания, что позволяет использовать его в любых условиях.

"Разработанный благодаря совместным усилиям Mehler Protection и Mawashi Science & Technology, этот революционный продукт тщательно разработан, чтобы обеспечить высочайший уровень баллистической защиты, не накладывая дополнительного веса на оператора", – говорится в сообщении.

Экзоскелет, как говорится, не сковывает движения своего носителя и позволяет ему оставаться высокомобильным, несмотря на вес защиты.

Отметим, что экзоскелет – это механическое устройство или программно-мехатронный комплекс с элементами антропоморфных структур, предназначенное для приумножения физических возможностей человека посредством синхронного дублирования и поддержания его двигательной активности.

Проще говоря, это роботехническая конструкция, элементы которой закрепляются непосредственно на человеке, что позволяет обеспечить ему физическую поддержку, увеличить его физические способности, повысить выносливость и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские изобретатели продолжают создавать дроны, которые станут полезными для наших военных. В частности, они разработали и собрали дроны-камикадзе с реактивным двигателем.

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