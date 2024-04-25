'Решается судьба континента': Макрон назвал агрессию РФ против Украины главной угрозой европейской безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нее, - основная угроза для будущего континента.

Такое заявление он сделал во время программного выступления в Сорбонном Университете в Париже, где представил свое видение будущего Европы и европейского курса Франции на ближайшие годы. Макрон подчеркнул, что условием безопасности Европы является сдерживание агрессии России против Украины.

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине. Стратегически, если мы говорим, что Украина является предпосылкой нашей безопасности, есть ли у нас какие-либо ограничения? Нет. Поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", – сказал он.

Президент Франции также предлагает партнерам в ближайшие месяцы создать новую систему оборонно-промышленной стратегии, направленную на увеличение производства военной техники в Европе. Он призвал к европейскому кредитованию для инвестиций в вооружение.

Еще одним стратегическим элементом обороны европейского континента французский лидер назвал ядерное сдерживание.

Учитывая серьезные угрозы, исходящие от России, Ирана и Китая, Макрон считает, что Европа нуждается в более активной защите и способности самостоятельно контролировать свои границы.

"Мы должны четко отдавать себе отчет в том, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора. Сегодня решается вопрос мира и войны на нашем континенте […] Мы все еще слишком медленны, недостаточно амбициозны, мы не вооружены!" – добавил Макрон.

В этой связи французский лидер предлагает создание специальных сил быстрого реагирования и европейскую коалицию по кибербезопасности. Отмечая способность Франции выполнить свою роль в этих инициативах, Макрон подчеркнул наличие полноценной армии и ядерного оружия в стране.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Он отметил, что будет положительно реагировать на такое решение, однако подчеркнул, что не имеет права приглашать армию Франции в Украину.

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