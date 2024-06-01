Реестр не ведется: в Германии обеспокоились отсутствием работающего военного учета

Законодатели Германии призвали возобновить военный учет находящихся в резерве Бундесвера граждан. Такой реестр велся до падения Берлинской стены и объединения страны и в ФРГ, и в ГДР. Теперь после завершения службы в германской армии регистрация и военный учет не ведутся. При этом в Германии заметили, что Россия "готовится к войне" и обеспокоены количеством немецкой армии.

Обеспокоенность выразила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Она призвала принять на учет "хотя бы половину" резервистов.

У Бундестага и Бундесвера нет точных данных относительно резервистов – то есть отслуживших в армии людей в возрасте до 65 лет. Негосударственная Ассоциация резервистов утверждает, что сейчас в Германии около 900 тысяч таких человек.

"Если бы мы смогли взять хотя бы половину из них с соответствующим опытом, это было бы невероятным достоянием", - отметила законодательница.

Госпожа Штрак-Циммерман назвала Россию угрозой безопасности Германии из-за распространяемой в РФ пропаганды. Пропагандисты России называют агрессором именно ФРГ.

"Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Россия только производит оружие. Печатают школьные учебники, в которых Германия изображена как агрессор. Детей младшего школьного возраста учат пользоваться оружием. Это все пугает. Поэтому мы должны поскорее стать способными защищаться" , – заметила госпожа Штрак-Циммерман.

В Бундесвере уже достаточно давно говорят об "острой нехватке" количества солдат. К концу прошлого года их количество сократилось до 181,5 тыс. Сейчас в ФРГ реализуют программу по увеличению числа военнослужащих. Однако она предполагает рост числа солдат до 203 тысяч вплоть до 2031 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус назвал правильным решение правительства разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных целей в России. По его словам, такое решение было обусловлено стратегической адаптацией "к изменяющейся ситуации".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!