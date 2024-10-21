Разведка Южной Кореи идентифицировала ракетчика с КНДР, помогавшего РФ запускать баллистику по Украине. Фото

Южнокорейская разведка идентифицировала инженера-ракетчика из КНДР, который помогал России запускать баллистические ракеты по Украине. Он был замечен на позиции российских оккупантов возле Донецкой области.

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Об этом сообщил канал NHK World Japan, демонстрируя несколько фото. Имя этого гражданина не назвали, но говорят, что раньше он засветился среди подчиненных северокорейского диктатора.

Разведка Южной Кореи заявила о разоблачении ракетчика из Северной Кореи еще 18 октября. Специалисты проанализировали его фотографию в компании с, предположительно, российским офицером.

Считается, что место, где был сделан снимок, является пусковой площадкой войск РФ для баллистических ракет северокорейского производства, которая расположена вблизи Донецкой области Украины.

По данным южнокорейской разведки, этот ракетчик может быть тем же военным из КНДР, который сопровождал северокорейского диктатора Ким Чен Ына во время инспекции завода по производству боеприпасов в 2023 году.

"Технология распознавания лиц позволяет с вероятностью более 80% утверждать, что человек на фото – это инженер, сопровождавший Кима в августе прошлого года", – говорится в сообщении.

Напомним, что западные СМИ 10 октября сообщали о наличии северокорейского контингента в составе расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов KN-23 войск РФ. Также в сети появилось видео, подтверждающее пребывание военных из КНДР в России. Агрессор развернул северокорейские силы на четырех полигонах на Дальнем Востоке, где они проходят обучение перед отправлением на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что почти 11 000 пехотинцев из КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. По его словам, с ноября они усилят подразделения российской оккупационной армии на Курщине и на украинском фронте.

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