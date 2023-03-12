Разведка Польши заявила о новом способе РФ повлиять на Европу

Кремль не прекращает испытывать новые ресурсы своей пропаганды, чтобы оказывать влияние на международное сообщество, сплоченное в своей поддержке Украины. Теперь страна-агрессор использует нарративы ложного пацифизма, то есть позицию о нежелательности продолжения войны на любых условиях.

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Об этом у себя в Twitter написал уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. Он предупредил, что данная методика вполне способна склонить на сторону РФ мнение мировой публики.

"Такая деятельность используется для манипулирования западными обществами и направлена на продвижение выгодных для России лозунгов. Выполнение этих требований может привести к быстрой победе России над Украиной", – обозначил сотрудник польской спецслужбы.

Жарин обратил внимание, что в Польше так же, как и во многих европейских странах существуют свои так называемые лидеры мнений, которые продвигают в своих эссе позицию негодования от перспективы эскалации. Причем виновниками этой эскалации эти "публицисты" называют страны коллективного Запада, помогающих Украине вооружением, а отнюдь не Россию, которая варварски бомбит мирные города.

"Это ложное представление о пацифизме", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистские пропагандисты несколько дней подряд разгоняют фейк о том, что у ВСУ нет техники для создания полноценных подразделений. Для этого они манипулируют статьей Forbes, посвященной военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

Также любимой темой для фейков в РосСМИ в последнее время являются танки Leopard, которые нашим военным передают западные партнеры. На этот раз пропагандисты "уничтожили" очередной "Леопард" под Угледаром на Донетчине.