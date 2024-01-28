Пока что все ироничны или шутят: "Техас выходит из состава США!"; "Техасская Народная Республика"; "Кто последним отделится от Вашингтона — того и госдолг (техасская народная мудрость)"; "Штаты ещё не укакались, но запах уже слышен!" и так далее.

Видео дня

Но вскоре может стать не до шуток. И у того, что практически начался распад Соединённых Штатов, как и у того, что они тормозят помощь Украине, — причина персонифицирована, и зовут её Трамп.

Верховный суд США постановил срочно демонтировать заграждения из колючей проволоки на границе с Мексикой, да в такой опасной системе защиты уже и не было необходимости, поскольку Байден до этого пошёл на огромные уступки по вопросам охраны южной границы США.

Однако подстрекаемый Трампом губернатор Техаса, которого поддержали по призыву Трампа ещё 24 губернатора-республиканца, отказался подчиниться высшей судебной власти и президенту, мобилизовав при этом военнослужащих и национальную гвардию. То есть в общей сложности двадцать пять американских штатов — половина из всех! — устроили Байдену, очень мягко говоря, демарш, откровенно выйдя из-под его контроля по просьбе Трампа.

У противостояния президентов действующего и прошлого есть и международное измерение. Пока Трамп, как говорят знающие люди, на всякий случай договаривается насчёт убежища в Эмиратах, он всё же влияет на внешнюю политику через Конгресс. Учитывая это, администрация Байдена, как свидетельствует The Washington Post, разрабатывает новые военные планы, согласно которым Украина должна заняться не отвоёвыванием оккупированных территорий, а отбиванием новых атак россии, в расчёте на что и будет предоставляться оскудевающая по вине трампистов американская помощь. Впрочем, WP, конечно, сгущает.

Кстати, чтобы лучше понимать Трампа и вообще американцев, иногда советуют взглянуть на мир их глазами. Он выглядит на их картах так:

Техас, между прочим, в самом центре мира.