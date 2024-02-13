Заплатить за безопасность: правда ли, что Трамп готовится развалить НАТО, и как его заявления уже повлияли на Альянс

Дональд Трамп никогда не верил в основную концепцию НАТО "Один за всех и все за одного". Он неоднократно говорил, что США уже не нуждаются в каких-либо блоках. Но в последнем своем заявлении Трамп вышел на новый уровень, заявив, что не только не будет защищать европейские страны от нападения России, которые, по его мнению, имеют задолженность перед США в рамках НАТО, но и "поощрит" Россию "делать против них все, что они (русские) хотят".

Никогда раньше президент США – даже бывший, а тем более стремящийся вернуть себе этот пост – не заявлял, что будет подстрекать врага к нападению на американских союзников. Так или иначе, но риторика Трампа делает его приход в Белый дом непрогнозируемым, с непредсказуемыми последствиями для всего мира, в том числе и для Украины.

О том, что стоит за словами Трампа по отношению к НАТО и как это может повлиять на вопросы безопасности в Европе и мире, – в материале OBOZ.UA.

Угроза или неудачный эпатаж

До президентских выборов в США осталось девять месяцев, а "бешеный Дональд" уже поднимает нервное давление в столицах стран НАТО своими провокационными заявлениями. На предвыборном митинге Трамп рассказал о диалоге с неназванным главой государства о том, как он отреагирует, если член НАТО, который не заплатил достаточно денег за свою оборону в общую казну Альянса, подвергается нападению России.

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы призвал их делать все, что им вздумается. Вы должны заплатить. Вы должны оплачивать свои счета", – отметил Трамп.

Трамп еще при первом своем президентстве заявлял, что может фактически положить конец "зонтику безопасности", защищавшему друзей США в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. Но это было до полномасштабной агрессии России. Теперь же только предположение, что на США нельзя положиться, сведет на нет ценность таких союзов, заставит давних друзей подстраховаться и, возможно, объединиться с другими государствами, а также придаст силы и уверенности таким странам, как Россия Путина и Китай Си Цзиньпина.

Кто-то может считать это типичным эпатажным высказыванием Трампа на митинге или списать на неудачную попытку пошутить. Но, например, веб-сайт его предвыборной кампании содержит одно загадочное высказывание: "Мы должны завершить процесс, начатый моей администрацией, в конце концов, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО. Наш внешнеполитический истеблишмент продолжает пытаться втянуть мир в конфликт с Россией, имеющей ядерное оружие, основываясь на лжи о том, что Россия представляет для нас наибольшую угрозу". Что именно имеется в виду, команда Трампа пока не объясняет, но догадаться не так уж и трудно.

Что экс-президент не шутит, считает и Джон Болтон, когда-то занимавший пост советника Трампа по национальной безопасности. Он заявил, что угроза выхода США из НАТО, если Трамп получит второй срок в Белом доме, вполне реальна и будет иметь негативные последствия для Штатов во всем мире.

Неуверенность растет

Сигнал от Трампа для союзников по НАТО, таких как Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, состоит в том, что уже в январе следующего года они могут оказаться сами по себе. Через несколько дней после того, как Владимир Путин заявил Такеру Карлсону, что Польша виновата в том, что Адольф Гитлер вторгся в нее в 1939 году, настроение в Варшаве вряд ли может быть более тревожным. До этого Кремль уже неоднократно высказывал разные претензии странам Балтии, за которые обещал "возмездие".

Да, с одной стороны, Конгресс недавно принял закон, запрещающий любому президенту США выходить из договора НАТО без одобрения Сената, но Трампу даже не придется официально выходить из Альянса, чтобы сделать его бессмысленным. И если США не могут гарантировать помощь партнерам в Европе, где имеют самые крепкие исторические связи, то другие страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о взаимной безопасности, такие как Япония, Филиппины, Таиланд, Австралия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Панама, тоже вряд ли могут быть уверены в американской помощи.

Высказывания Трампа крайне опасны еще и ввиду того, что и НАТО, и западный мир в целом переживают непростое время. Польша и страны Балтии убеждены, что, как только Путин достигнет своих военных целей в Украине, российская армия восстановит силы и нападет на них, возможно, даже через три года. Их основная надежда связана со статьей 5 Устава НАТО. Если Трамп станет президентом, уверенность в этом не будет столь однозначной. В этом и кроется опасность высказываний Трампа. Если потенциальный агрессор, будь то Путин в Европе или Си в Южно-Китайском море, начнет сомневаться в приверженности Вашингтона защите союзников, он может рискнуть и предпринять масштабное наступление. За примером далеко не нужно ходить. Два года назад российская разведка сказала Путину, что Запад будет сидеть сложа руки, если он вторгнется в Украину, и он это сделал.

Статья 5 использовалась только один раз в истории

За всю историю существования блока Статья 5 о коллективной безопасности была использована только однажды – в защиту США после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом напомнили поляки, которые могут больше пострадать от того, что, вероятно, собирается сделать Трамп.

"Статья 5 все еще применялась один раз – для помощи США в Афганистане после 11 сентября… Польша отправила бригаду на десять лет. Мы не посылали счет в Вашингтон", – отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заявлений Трампа о судьбе НАТО.

ЕС пробуждается и готовится

Еще до последней провокации Трампа Евросоюз тихо начал готовить оценку влияния последствий ноябрьских выборов в США, уделяя особое внимание сценарию его победы. В любом случае комментарии Трампа снова оживили разговоры о европейской солидарности и поиске способов еще увеличить финансирование оборонного сектора и, собственно, стать на свои "оборонительные ноги".

"Если Европа не будет более эффективно заботиться о собственной безопасности, если мы будем зависеть исключительно от доброй воли и готовности защищать США, рано или поздно это может закончиться катастрофой. Нам нужно разбудить Европу", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

То, на что ссылается Дональд Трамп – "частичная неуплата счетов в рамках Альянса", хотя и присутствует, но не обязательно. Сегодня каждый член НАТО должен тратить 2% ВВП на свои вооруженные силы. Этот стандарт был ратифицирован в 2014 году, чтобы достичь его к 2024 г. По состоянию на прошлый год только 11 из 31 стран-членов достигли намеченного уровня. Для сравнения: в 2014 г. 2% от ВВП на оборону потратили три государства Альянса, в 2022 г. – семь. Т. е. решимость государств-членов реально начать процесс укрепления обороны есть, но темпы этих изменений значительно отстают.

Такая риторика является проблемой для мировой безопасности

"У европейцев большие опасения относительно того, что будет с их гарантиями безопасности со стороны Штатов при условии прихода Трампа на пост президента. Поэтому они действительно думают о том, как усилить собственную безопасность. Если ЕС реально начнет наращивать собственное военное производство, именно это и будет залогом мира на континенте. Путин ни в коем случае не будет воевать со странами, хорошо подготовленными к войне" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Нужно понимать, что Трамп – эпатажный политик, который что-то подобное говорил и раньше. Он еще в свое первое президентство очень гордился тем фактом, что такие его заявления заставляют членов Альянса увеличивать бюджеты. Конечно, фраза о поощрении России к нападению на члена НАТО, если он не выполняет свои финансовые обязательства, безответственна. Политики такого уровня не могут себе такого позволять. Но это его стиль, и, кажется, иначе он не может. И это действительно побуждает эти страны увеличивать свои оборонные расходы.

И все же подобные заявления делают мировую безопасность непрогнозируемой. Такое развитие событий более чем реально может поощрить того же Путина начать свою агрессию против каких-то европейских стран. Что касается других американских союзников вне НАТО, то они также не могут чувствовать себя уверенно и в безопасности. В целом такая внутриполитическая риторика Трампа является проблемой, и мир от этого не станет стабильнее. Все это, конечно, вредит Украине", – отметил Сергей Таран.