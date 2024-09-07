'Разрушают доллар': Трамп оправдался, почему он стремится отменить санкции против России

Избрание в США на пост президента кандидата от республиканцев Дональда Трампа угрожает безопасности Израиля и вообще стабильности на Ближнем Востоке. Его "катастрофическая речь" о санкциях "должна насторожить всех, кто ценит свободу и демократию".

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Так отреагировали американские демократы на речь Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе. Там республиканец публично озвучил свою экономическую программу, которую он обещает претворять в жизнь в случае избрания на пост президента.

"Давайте скачем честно: второй срок Трампа угрожает безопасности Израиля, региональной стабильности и безопасности американских войск на Ближнем Востоке. Предлагая США снять санкции с Ирана и России, Трамп отворачивается от двух устойчивых демократических союзников, борющихся за выживание против соседних режимов, пытающихся их уничтожить. Такой шаг принесет еще больше наличных Ирану и России для оплаты ракет и дронов, которые используются для нападения на Израиль и Украину". – заявили в партии демократов.

Трамп на встрече Нью-Йоркского экономического клуба заявил, что санкции негативно влияют на экономику стран, поэтому их нужно избавиться. Он признал, что во время своего первого президентства и сам вводил санкции, но он якобы "делал это вынужденно и пытался отменять их".

В частности, как сказал Трамп, злоупотребление санкциями "разрушает доллар" и вредит его статусу мировой валюты.

"Потерять доллар как мировую валюту – значит проиграть войну и стать страной третьего мира", – подчеркнул кандидат.

Прежде всего, отметил Трамп, санкции против России, Китая и Ирана ставят под угрозу мировое доминирование доллара.

При этом кандидат не предлагает полностью отказаться от санкций. Он считает, что их нужно применять только к "странам, которые этого заслуживают".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп уже не первый раз говорит, что санкции нужно отменять. Напомним, что 45-й президент США в июле упоминал о своих хороших отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным и допускал снятие санкций против РФ в рамках своего "мирного плана" для Украины.

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