Байден – 5-й американский президент, с которым встречался Путин и то, как каждым из них воспринимался Путин, может служить вехой деградации путинизма, ступенькой на лестнице, ведущей от авторитаризма к концентрированному фашизму, по которой Путин уверенно спускался все годцы своего правления.

Билл Клинтон считал, что у Путина "огромный потенциал". "Я думаю, он очень вдумчивый и ловкий, – цитирует 42-го президента США NYTimes. – Думаю, с ним мы сможем сделать много хорошего". Еще в одном случае Клинтон сказал, что считает намерения Путина "в целом достойными и прямолинейными", но окончательных решений тот еще не принял. А еще Клинтон не исключал, что Путин мог "завязнуть в вопросах демократии". Как видим, Клинтон ошибался – Путин "вопросы демократии" решал просто – путем их ликвидации вместе с "вопрошателями".

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Сегодня в это трудно поверить, но тогда, в 2000-м, Путин всерьез рассматривал вступление России в НАТО. О том, что не исключает возможности вступления России в НАТО Путин сказал в интервью ВВС и на встрече с генсеком НАТО Джорджем Робертсоном. Путин – о своей встрече с Клинтоном: "Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против". Путин был убежден, что весь мир живет по законам питерской подворотни, а слова о демократии – только лицемерное прикрытие. Надеялся, что "мировая подворотня" его примет. По непонятным и оттого особенно обидным причинам "мировая подворотня" Путина не приняла.

Джордж Буш в ходе общения с Путиным поставил рекорд наивности и непонимания собеседника: "Я посмотрел в глаза этому человеку, заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принес лучшее для своей страны".

По словам Обамы, российский лидер напомнил ему людей, с которыми ему уже приходилось сталкиваться в Чикаго, когда он впервые стал заниматься политикой, - "нечто вроде районного босса, но только с ядерным оружием и вето в Совете Безопасности ООН". "Путин напомнил мне мужчин того типа, которые когда-то заправляли чикагской политикой - воспитанные улицей, жесткие, лишенные сантиментов типы; узколобые, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности",

Дональд Трамп осыпал Путина комплиментами, назвал их встречу "грандиозной", а про российского диктатора сказал, что "Владимир Путин является шахматистом мирового класса".

Ну, и, наконец, Джо Байден о Путине: "убийца", "у него нет души". В отличие от того, что говорил Обама это было сказано предельно публично, на весь мир.

Характерно, что наличие или отсутствие пресловутой "химии" между президентами США и Путиным никак не влияло на российско-американские отношения. Никакая "химия" между Бушем и Путиным не помешала Путину выступить с крайне антиамериканской Мюнхенской речью, да и явное взаимное притяжение Трампа и Путина не стало помехой для целой серии антироссийских санкций в период правления 45-го президента США.

Украинский "мазок" по Путину. Как Байден игнорировал "красные линии" Путина.

Байден приехал на встречу с Путиным после саммитов G7 и НАТО. И предстал как лидер объединенного Запада, у которого по Путину и России было зафиксировано консолидированное мнение, суть которого сформулирована в двух словах: "Путин – убийца". Так что Путин в Женеве столкнулся с консолидированным Западом.

Лидеры НАТО в заключительной декларации, принятой по итогам саммита, подтвердили, что двери альянса открыты для Украины и Грузии. Это не новость. Новость в деталях, касающихся тех "красных линий, которые рисовал Путин в интервью NBC. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что только страны-члены НАТО и Украина вправе принимать решение о ее членстве в альянсе, и Россия в этом процессе права голоса не имеет. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

Это был прямой ответ на путинские "красные линии". В том смысле, что Байден и НАТО в целом люди, конечно, воспитанные, поэтому плевать на путинские "красные линии" не станут. Но только потому что не приучены плевать в публичных местах. Но обращать внимание на путинскую наскальную живопись не собираются и примут Украину в НАТО в тот момент, когда сами сочтут, что она готова к вступлению в альянс.

Поэтому когда Путин в ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО заявил, что "эта тема затрагивалась "мазком", то это был "мазок" по физиономии Путина и по его красным линиям, которые Запад, НАТО и персонально Байден просто проигнорировали.

Путинское вранье про ФБК, коктейли молотова и убийства в США

Байден правильно отказался от совместной с Путиным пресс-конференции, поскольку участие в этом кривлянии, откровенном троллинге и безудержном вранье Путина было бы явно несовместимо с сохранением лица. Отвечая на вопрос, как он относится к тому что Байден назвал его убийцей, Путин понес полную ахинею: "Вы посмотрите на улицы американских городов – сплошь и рядом убивают! Там слова не успеешь сказать – сразу стреляют!". Про Навального, по-прежнему не называя его по имени сказал, что тот сам хотел чтобы его посадили. Про ФБК наврал, что "эта организация" осуществляла "публичные призывы несовершеннолетних к участию в беспорядках", а также "публично давала инструкции о том как готовить коктейли Молотова". Все это лютое и мгновенно опровергаемое вранье Путин произносил с безмятежностью патологического лжеца, уверенного в своей безнаказанности…

Как Путин получил от Байдена ярлык на статус главы мировой сверхдержавы

Чтобы понять значение встречи с Байденом для Путина надо посмотреть российский телевизор. Лучше всего "Вечер" Соловьева. Выступает режиссер Карен Шахназаров: "Сама встреча говорит о том, что Россия стала мировой сверхдержавой!". "Россия вернулась в число мировых сверх держав!". Мы увидим как отношение к нам изменится! Официанты в Стамбуле будут к нам по-другому относиться!".

Иван Калита ездил в Орду к хану Узбеку за ярлыком на великое княжение.

Путин фактически поехал в Женеву к Байдену за ярлыком на статус главы мировой сверхдержавы. Мировой сверхдержаве не нужен ярлык, полученный от кого-то. США и Китай не нуждаются в чьем-то признании чтобы быть великой державой. У России обнаружился комплекс державной неполноценности.

Права человека, Навальный, Украина – "мусорные темы"

Эту звонкую фразу про то, что права человека, Навальный, Украина были "мусорными темами", то есть чем-то, что всерьез не обсуждалось, произнес в программе "60 минут" Алексей Наумов, сотрудник издания "Коммерсантъ" и восходящая звезда российских ток-шоу ненависти.

При всем омерзительном цинизме, которым пронизано это заявление Наумова, ему не откажешь в проницательности. Это заявление отражает ту двойственность, в которой оказался Байден.

С одной стороны он справедливо заметил, что любой американский президент не может не отстаивать права человека, поскольку они в генах американцев. С другой стороны он первый открыто назвал Путина убийцей и возможно первый из пятерки американских президентов с такой ясностью понимает, что говорить с Путиным о правах человека так же бессмысленно, как убеждать крокодила полностью перейти на вегетарианство.

И еще. Не стоит забывать, что это для Путина США и Байден – главное зеркало, глядясь в которое можно воображать себя великой державой. Для Байдена Путин и Россия точно не главное. Главный вызов – Китай. А Россия – так, источник неприятностей, которые можно потерпеть. Ну, а права человека… Если они не нужны русским, то почему за них должны сражаться США.

Итогом встречи стало возвращение послов и резолюция, в точности повторяющая формулу Горбачева-Рейгана о невозможности победы в ядерной войне. Гора саммита родила парочку мышат. Ну, хоть что-то…

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