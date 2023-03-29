Рассказывала о ''зверствах'' украинцев: в Чехии выдвинули обвинения учительнице, отрицавшей войну в Украине

В Чехии хотят привлечь к ответственности учительницу Мартину Беднаржову, отрицавшую войну России против Украины. Во время урока в апреле прошлого года женщина заявила, что "в Киеве ничего не происходит".

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Также она выдала, что с 2014 украинцы якобы убивают российское население на Донбассе. Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy.

Ученики записали часть урока на аудио, а когда учительница сделала заявление про Киев, возразили и сказали, что видели в новостях на чешском телевидении кадры того, как город горел в результате обстрелов.

"Чешское телевидение принадлежит к группе СМИ, которые связаны с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, кому он платит", – сказала в ответ на это учительница.

Впоследствии она требовала наказать ученика, сделавшего запись урока, однако директор школы встала на сторону учеников. В конце концов, в мае Мартина Беднаржова была уволена. Летом она подала иск против учебного заведения, утверждая, что ее увольнение было незаконным. Однако суд решил, что школа поступила правильно.

После огласки делом учительницы занялась полиция. В январе 2023 правоохранители обвинили ее в отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида, что является уголовным преступлением. Теперь же следователи завершили расследование и предлагают привлечь ее к ответственности.

"27.03.2023 материалы дела вместе с представлением об обращении в суд переданы прокурору. Прокурор теперь подробно ознакомится с предоставленными документами и решит, будет ли он выдвигать обвинительный акт по этому делу, или будет рассматривать дело другим способом", – сообщил спикер городской прокуратуры Праги.

Обвиняемая учительница Мартина Беднаржова через своего адвоката сообщила, что не хочет комментировать это дело.

Ранее она говорила, что на уроке решила обсудить войну в Украине, потому что это актуальная тема. Свои заявления женщина объяснила тем, что она "хотела, чтобы дети знали больше", потому что, по ее словам, они видели ситуацию только с одной стороны.

"Я поняла, что они всегда получают информацию из одних и тех же источников – преимущественно из Seznam или ČT. Они знают только одну сторону дела, они не знают, как поставить это в контекст", – говорила Беднаржова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии протестующие пытались снять флаг Украины с музея. Инцидент произошел на Вацлавской площади Праги после антиправительственного митинга "Чехия против бедности".

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