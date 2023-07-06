Иран вступает в ШОС: диктаторы всего мира объединяются

На саммите лидеров ШОС 4 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Глава индийского правительства отметил: "Я рад, что сегодня Иран собирается присоединиться к семье ШОС как новый член. По этому поводу я передаю свои лучшие пожелания президенту Ибрагиму Раисе и народу Ирана...

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За последние два десятилетия ШОС стала важной платформой для мира, процветания и развития во всем регионе Евразии. Тысячелетние культурные связи Индии с этим регионом являются живым свидетельством нашего общего наследия". В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая на саммите ШОС, заявил, что это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.

Состав, основные цели и перспективы ШОС

Следует напомнить, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной международной организацией, созданной в 2001 году в городе Шанхай, а штаб-квартира организации находится в Пекине. До принятия Ирана в ШОС входили 8 стран–членов – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, партнерами по диалогу являются Египет, Саудовская Аравия и Катар. Азербайджан, Армения, Египет, Катар, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка и Саудовская Аравия, а Беларусь и Монголия имеют статус наблюдателей. В будущем ожидается, что новыми партнерами станут Бахрейн, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Мьянма, а также к ним планирует присоединиться Республика Беларусь. Также стоит отметить, что формально ШОС не является военным блоком, а главными задачами организации декларирует укрепление стабильности и безопасности, борьбу с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Саммит ШОС прошел в онлайн-формате – лидеры стран не захотели встречаться с Путиным?

Вместо этого стоит акцентировать внимание на некоторых весьма интересных моментах – в мае этого ВОЗ объявила о завершении коронавирусной пандемии, и большинство стран мира открыли свои границы, однако саммит Шанхайской Организации Сотрудничества во второй раз состоялся в виртуальном режиме. Первый виртуальный саммит был проведен в ноябре 2020 года, в самый разгар пандемии. Также напомним, что предыдущая встреча в формате ШОС состоялась в сентябре 2022 года, после болезненных поражений российской армии на украинском фронте. Напомним, что во время виртуального формата саммита президент РФ Владимир Путин, посетивший его лично, пережил весьма неприятное для себя давление по этому поводу. Пока можно констатировать, что российский диктатор, имеющий ордер на свой арест от Международного уголовного суда, является фактически персоной нон грата даже для достаточно лояльных к России лидеров азиатских стран.

Казахстан имеет скептические взгляды на успешность ШОС

Не менее интересным заявлением отметился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, страна которого является одной из основательниц Шанхайской Организации Сотрудничества: "Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни один крупный экономический проект именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности".

Фактически ШОС выполняет функцию переговорной платформы или международного клуба авторитарных лидеров, которые не хотят сближения с Западом, вроде "Движения неприсоединения" со второй половины XX века. Поэтому для Ирана, а в будущем и для Беларуси членство в ШОС является возможностью разорвать достаточно серьезную международную изоляцию.

ШОС и БРИКС – альянсы антизападных режимов, которые в будущем будут угрожать всему миру

Однако в стратегической перспективе западный политикум должен обратить очень серьезное внимание на расширение ШОС как дипломатической платформы противостояния Западу. Китай и Россия как лидеры организации преследуют собственные интересы, пытаясь консолидировать страны "Глобального Юга" на противостояние с "Глобальным Западом" в целом и Соединенными Штатами в частности. Эту цель также преследует другая организация Юга – БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и которая также имеет планы по расширению и привлечению новых членов. В отличие от достаточно слабого "Движения неприсоединения", ШОС и БРИКС возглавляют три ядерные страны с огромными экономиками, ресурсными и демографическими базами (Китай, Индия, Россия).

Поэтому пока хилое руководство НАТО, США и других западных стран играет в бюрократические игрища, оттягивая принятие в НАТО Швеции и Украины, диктаторские режимы всего мира консолидируются для борьбы за новое перераспределение мира. Вторжение России в Украину является первым актом трагедии, которая в будущем имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну. Именно украинская война – это тест на выживание западной цивилизации. Если Запад поможет победить Украине (а победой для нас будет полная и окончательная интеграция в НАТО и ЕС), это будет сигналом диктаторам всего мира о способности демократий отстаивать свое жизненное пространство и интересы. В противном случае антидемократические режимы рано или поздно победят – и мир погрузится в тотальную диктатуру "новых темных веков"...