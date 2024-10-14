"Расширение ЕС в нашей повестке дня": фон дер Ляен назвала главные условия для претендентов

Расширение "стоит очень высоко в повестке дня" Европейского Союза. Важнейшей предпосылкой для вхождения любой страны в ЕС является полная приверженность европейским ценностям и готовность быстро интегрироваться в европейский рынок.

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Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 14 октября выступила в Берлине (Германия) по случаю 10-летия Берлинского процесса. В будущем ЕС видит все страны Западных Балкан в своем составе, заявила она.

"За прошедшие 10 лет произошло много вещей, включая конфликты и потрясения, которые привели к пониманию: расширенный Европейский Союз является более сильным Европейским Союзом. И это была наша ответственность – приблизить страны, стремящиеся к членству, ближе к нам… Сейчас расширение ЕС стоит очень высоко в нашей повестке дня", – сказала политик.

По ее словам, необходимо обратить внимание на "уроки расширения 2004 года".

"Первой предпосылкой является полное принятие наших европейских ценностей, уважение демократии и верховенства права. Вторая предпосылка – это быстрая экономическая интеграция, в которой Берлинский процесс также играет свою роль. Он всегда являлся двигателем для экономической интеграции между ЕС и региональными рынками Западных Балкан", – добавила фон дер Ляен.

Берлинский процесс – это инициатива, связанная с потенциальным расширением Евросоюза и вхождением в его состав стран Западных Балкан.

Фон дер Ляен отметила, что после того, как в Украине началась большая война, все страны-кандидаты получили новый импульс и заметно активизировали усилия по внедрению реформ и в защите международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете Европейского Союза будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей". Польша будет председательствовать с 1 января 2025 года.

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