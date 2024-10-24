Распространяют ложную информацию о войне в Украине: Латвия заблокировала еще 17 российских сайтов

В Латвии ограничили доступ к 17 вебсайтам, отказав в доступе к доменным именам или адресам Интернет-протокола. Эти порталы распространяли по стране российскую пропаганду.

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Такое распоряжение выдал Латвийский Национальный совет по электронным медиа (NEPLP). Об этом говорится в заявлении официального вестника Latvijas Vēstnesis.

"Сайты распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в частности, о войне в Украине, оправдывают вторжение РФ в Украину и аннексию части Украины в Россию", – заявил вестник.

Как сообщило издание Delfi, соответствующее решение NEPLP приняло по результатам ознакомления с контентом порталов после того, как в Нацсовет обратилось по этому поводу другое ведомство.

После проведения проверок NEPLP решил ограничить доступ к этим вебсайтам, а также к зеркальному отображению дублирующих их страниц.

Согласно решениям Нацсовета, провайдеры должны немедленно отказать в доступе к перечисленным вебсайтам и их доменным именам, направив своих пользователей на информационное сообщение "nelegalssaturs.lv".

В частности, отказано в доступе на сайт "topcor.ru", который распространяет ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая вторжение РФ в независимую страну и оккупацию ее территории. Этот сайт также публиковал информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Ограничен доступ к сайту "russkie.org", который распространяет искаженную и пристрастную информацию о событиях в России и мире. В частности, в опубликованных этим порталом материалах отмечается "особая" роль РФ и русского языка. Сайт также размещает российскую пропагандистскую информацию и предвзятое и одностороннее освещение событий в Украине, оправдывая российскую агрессию.

Кроме того, теперь в Латвии больше не будут доступны сайты "яшкинский район.рф", dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru , gubtrk.ru и "эпохагероев.рф".

Также запрещен доступ к сайтам overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru и "героиспецоперации.рф".

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