Раскрыл правду об 'Орешнике': Герасимов позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов США - NYT

Российский военный преступник, начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на прошлой неделе звонил главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Они говорили о войне в Украине, а также о запуске российскими оккупантами ракеты средней дальности по Украине.

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Об этом сообщило издание New York Times с ссылкой на источники. "Редкий телефонный звонок" состоялся в прошлую среду, через шесть дней после того, как РФ запустила по Украине новую баллистическую ракету, которую в Кремле называют "Орешником".

Российский диктатор Путин утверждал, что это было ответом на использование Украиной американского и британского дальнобойного вооружения по территории РФ.

Однако, по информации СМИ, Герасимов сказал Брауну, что испытание новой ракеты было запланировано задолго до того, как Вашингтон разрешил Украине применять ATACMS по целям в РФ.

Спикер Брауна Джереал Дорси заявил, что "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять заранее о звонке". По его словам, они обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, в том числе продолжающийся в Украине конфликт".

"Непонятно почему Герасимов хотел, чтобы телефонный разговор с генералом Брауном был замолчен. Последний раз Герасимов разговаривал со своим американским коллегой в октябре 2022 года, когда он и Марк Милли, предшественник Брауна в должности главы Объединенного комитета начальников штабов, разговаривали по телефону. Этот призыв прозвучал также на фоне опасений, что Москва хочет обострить войну в Украине", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что РФ рассматривает вариант демонстративного использования тактического ядерного заряда. Это может быть как удар по Украине, так и провокация на собственной территории с последующим обвинением Киева.

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