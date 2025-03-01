'Раскол не принесет пользы': Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой по Украине

В ближайшие часы Италия предложит партнерам провести немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников. На встрече речь пойдет о совместном преодолении стоящих перед Западом вызовов, прежде всего, что касается войны в Украине.

Видео дня

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Ее цитирует итальянское издание RaiNews.

"Любой раскол Запада делает нас всех слабее и способствует тем, кто хочет видеть упадок нашей цивилизации. Упадок не его силы или влияния, а принципов, на которых она была основана, прежде всего свободы. Раскол не принесет никому пользы", – заявила Мэлони.

Она подчеркнула, что саммит необходим для обсуждения больших вызовов, начиная с войны в Украине, и тех, которые Запад будет вынужден решать в будущем. Джорджия Мэлони призвала к откровенному разговору.

"Необходим немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние большие вызовы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые мы будем призваны решать в будущем. Это предложение, которое Италия намерена сделать своим партнерам в ближайшие часы", – заявила Джорджия Мелонии.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Основной целью визита было подписание соглашения о полезных ископаемых. Также президент Украины планировал провести выступление в Институте Гадсона.

Однако на публичной части встречи произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом из-за мягкого подхода Вашингтона к агрессии российского диктатора Владимира Путина.

Позже Зеленский и Трамп провели разговор за закрытыми дверями, но он длился недолго.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось. Также отменили совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран мира, а также американские политики отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам. Высказались представители большинства стран Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!