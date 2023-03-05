Раскол между Польшей и Германией может сорвать поставки оружия Украине: что случилось

Официальные представители Польши активизировали свою кампанию против Германии на фоне военной помощи Украине. В последнее время обвинения были сосредоточены на проволочках с отправкой боевых танков на фронт, что вызвало угрозу поставки бронетехники немецкого производства без одобрения Берлина.

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О таких наблюдениях сообщает агентство Bloomberg. Поляки были главными инициаторами отправки современных "Леопардов", и готовы были отправлять более старые модели из собственного арсенала.

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германии, основном производителе этих танков. Мы неоднократно обращались к Бундестагу за запчастями для этих боевых машин, чтобы иметь возможность реставрировать их и оказывать помощь Украине", – заметил президент Анджей Дуда на прошлой неделе.

По сообщению западного СМИ, которое ссылается на чиновника в Варшаве, правительство Польши часто считает, что Германия больше сосредоточена на соперничестве за международную славу — отвечая тем же на обучение украинских солдат или предоставление танков, — чем на том, чтобы дать Киеву то, что ему нужно. В то же время посол ФРГ резко отреагировал на комментарии министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что энергетическая политика Германии отправила Москве миллиарды долларов.

Прения между странами продолжились: чтобы дать отпор Берлину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий доставил первые четыре танка во время своего визита в Киев 24 февраля, спустя год после российского вторжения, хотя польские власти жалуются, что эксплуатации может помешать нехватка запчастей. Германия же утверждает, что такие жалобы следует направлять производителям оружия.

Напомним, что 20 февраля украинский экипаж произвел первый выстрел на немецком танке Leopard2A6. Исторический момент показали на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Германии опровергли информацию о том, что у Великобритании, Франции и Германии есть конкретные планы по оборонному пакту с Украиной. Информацию о таком пакте ранее сообщали западные СМИ.

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