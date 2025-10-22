Из информированных "либеральных" башен Кремля доносятся упорные слухи о том, что у недавно еще "120-летнего" Главного китайца резко ухудшается состояние здоровья. Полагают даже, что от дел он отойдет уже скоро – максимум, до апреля следующего года. Си, мол, высказывал подобные мысли в кругу близких, однако пока что предпочитает оставаться в курсе всех дел.

В соответствующих башнях из этого делают вывод, что для финальной стадии транзита власти в России открываются практически идеальные условия — китайским товарищам будет просто не до российских внутриполитических процессов.

От тех же башен: Александр Лукашенко пытался-де организовать визит Дональда Трампа в Республику Беларусь сразу после его визита в Будапешт и даже был готов к такому событию выпустить вообще всех политзаключенных сразу.

Идею эту, мол, уже успели было донести до американской стороны, но визит Трампа в Будапешт вроде как сорвался (причём якобы лишь по соображениям безопасности, к которым потом уже – через Лаврова – стали цеплять несогласованность границ), и теперь для бело-рыжей встречи должен быть другой подходящий случай.

Кстати, приглашали в Минск только Трампа – без Путина.

Интересно - и это уже не от башен, то есть информация безбашенная, – что параллельно южнокорейцы, приглашая к себе Трампа, предложили ему заодно неподалеку встретиться с Ким Чен Ыном, чем заинтересовались и Трамп, и его потенциальный визави, который, судя по всему, обижен на Путина, ибо ждал от него за участие в Украине гораздо большего.

В принципе РФ без активного Китая, да еще и с переходом Беларуси с КНДР под Трампову опеку – это уже расклад новый. Как и даже сам факт нестабильности союза сил зла.

А вот полку наших, наоборот, прибыло – причём речь идет про полк женский. К Урсуле с Каей, возглавляющим европолитику, и Джордже, возглавляющей Италию, добавилась новая японская премьер (первая женщина на этой должности за всю историю Японии!) с проукраинской (и вдобавок антикитайской-протайваньской) позицией – "тэтчеристка" Санаэ [Такаити].