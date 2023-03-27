Работали по программе ''спящих агентов'': в Словении супругов с двумя детьми подозревают в шпионаже в пользу РФ. Фото

В городе Любляна (столица Словении) задержали супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Мария Майер и Людвиг Гиш вместе с двумя детьми якобы переехали в страну из Латинской Америки еще в 2017 году.

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Женщина открыла галерею, а мужчина начал работать в IT. Они рассказывали друзьям, что страх уличной преступности заставил их переехать в Европу, пишет издание The Guardian.

Однако в начале декабря Майер и Гиш стали мишенями одной из самых секретных и хорошо скоординированных полицейских и разведывательных операций в новейшей истории Словении. В их доме и в офисе правоохранители провели обыски, а саму пару задержали. Среди находок, по словам источников журналистов, огромная сумма наличными.

Как пишет издание, в конце января словенские СМИ сообщили об арестах, связав пару с российской разведкой. На этой неделе источники в Любляне сообщили Guardian, что Мария и Людвиг на самом деле были элитными российскими шпионами, известными, как "спящие агенты". Аресты были произведены после того, как Словения получила наводку от иностранной разведки.

Министр иностранных дел Таня Файон подтвердила эти утверждения, сообщив, что арестованная пара на самом деле была гражданами России, а не аргентинцами.

"В отличие от "легальных" российских разведчиков, которые маскируются под дипломатов в посольствах России по всему миру, "спящие агенты" ​​действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами обучают выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных. У многих есть дети, которые воспитываются под прикрытием личности, не подозревая, что их родители действительно русские", – говорится в материале.

"Подозреваемые являются сотрудниками службы иностранной разведки, которые использовали незаконно полученные иностранные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию", – заявил представитель полиции Драго Менегалия.

В то же время источники издания заявили, что Майер и Гиш работали на российскую Службу внешней разведки (СВР).

"Если пара действительно является агентами СВР, то это будет первый подобный случай, о котором сообщалось публично с 2010 года, когда ФБР задержало группу из 10 человек в США после наводок от крота внутри российской разведки", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину из разных стран было выслано рекордное количество российских дипломатов, большая часть которых занималась шпионажем. Страна-агрессор представляет угрозу для всего цивилизованного мира, а действия пособников кремлевского режима стали жестко пресекаться

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