''Красные линии'' пройдены: российских шпионов и их агентуру ''зачищают'' по всему миру

С начала полномасштабного вторжения в Украину из разных стран было выслано рекордное количество российских дипломатов, большая часть которых занималась шпионажем. Страна-агрессор является угрозой для всего цивилизованного мира, а действия пособников кремлевского режима стали жестко пресекаться. Благодаря тайной операции западных спецслужб по российской шпионской сети был нанесен колоссальный удар.

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Подробнее о том, кто попался, читайте в материале OBOZREVATEL.

Секретная операция

В 2022 году совместная секретная операция спецслужб США и ЕС помогла разрушить масштабные российские шпионские сети. Это происходило в то время, когда Запад наращивал военные поставки в Украину, а ВСУ проводили успешные контрнаступления.

"За последний год, когда западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и ввели экономические санкции против Москвы, службы безопасности США и Европы вели параллельную, хотя и менее заметную кампанию, направленную на то, чтобы вывести из строя российские шпионские сети. Дело в Германии (задержание Артура Эллера — ред.), которое также связано с арестом высокопоставленного чиновника BND, последовало за проверками в отношении подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении", — говорится в материале издания The Washington Post, который был опубликовал 17 февраля.

Американские и европейские чиновники по вопросам безопасности отмечают, что шпионская сеть РФ понесла самый значительный урон со времен "холодной войны", хотя пока еще сохраняет значительный потенциал.

"Масштабы кампании, по-видимому, застали Россию врасплох, ослабив ее способность проводить операции. Это может пополнить список последствий, которые не смог предвидеть президент России Владимир Путин – бывший офицер КГБ в Восточной Германии – когда отдавал приказ о вторжении в Украину", – пишет издание.

Союзники предоставили друг другу списки лиц, которых подозревают в шпионаже, а после этого ни одна попытка России повторно внедрить своих агентов не увенчалась успехом.

Кто попался на шпионаже

Самые громкие задержания после начала полномасштабного вторжения в украину имели отношение к шпионской сети российских спецслужб в Германии. На работе в пользу России попался бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы BND Германии Карстен Линке, он был арестован в декабре 2022 г., а через месяц задержали и его сообщника.

Шпион возглавлял подразделение, отвечавшее за кибербезопасность и слежку за электронными коммуникациями и имевшее доступ к личным делам сотрудников. Этот отдел обеспечивает до половины данных, которые ежедневно собирает служба.

По информации издания Der Spiegel, потенциально российский шпион также "мог иметь доступ и к перехватам других данных, в том числе с немецких разведывательных кораблей в Балтийском море и с мобильных устройств прослушивания, находящихся на юге Украины".

Также выяснилось, что российская ФСБ поручила Линке выяснить точное местоположение в Украине американских высокоточных ракетных установок Himars и поставленной Берлином системы ПВО Iris-T. Однако источники издания сомневаются, что он смог это сделать.

Руководителю подразделения BND за секретную информацию платили немалые суммы через посредника, которому Линке также передавал все добытые данные. Сообщником оказался Артур Эллер, а его арест в январе 2023 г. стал возможным благодаря усилиям ФБР, которое собрало необходимые доказательства. Эллер родился в России, а в 1990-х годах с родителями переехал в Германию, где даже отслужил в армии.

Линке и Эллера обвинили в госизмене.

В феврале 2023 г. уже вынесли приговор и бывшему сотруднику британского посольства в Берлине. Охранник Дэвид Смит передал российским спецслужбам большой объем личных данных сотрудников дипломатического представительства, фотографировал секретные документы и др.

Причем делал это не только из-за денег, которые ему платили: он поддерживал Россию в войне против Украины, восхищался путинским режимом. Есть и фотографии, где у него на одежде есть нашивки флага так называемой "Новороссии".

"Заказчиками" Смита были российский военный атташе в Германии полковник Андрей Сивов и его преемник генерал-майор Сергей Чухуров.

Смита приговорили к 13 годам лишения свободы.

Высылка дипломатов

2022 год стал рекордным по высылке российских дипломатов. Их "изгнали" из США, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Франции, Италии, Словении, Испании, Дании, Нидерландов, Бельгии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран.

Из 588 сотрудников российских посольств и консульств немалую часть заподозрили в деятельности, "противоречащей их дипломатическому статусу", попросту – в шпионаже.

В ближайшие две недели очередная высылка российских дипломатов произойдет из Нидерландов. В заявлении МИД этой страны четко указана причина – из-за неоднократных попыток трудоустроить в дипмиссии сотрудников российской разведки. Также будет закрыто торговое представительство РФ в Амстердаме.

Только один факт: все высланные ранее из Нидерландов российские дипломаты либо служили в спецслужбах, либо учились в заведениях, тесно связанных с разведкой.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, сейчас усилия шпионской сети россиян направлены на то, чтобы "нейтрализовать" пути поставок в Украину западного вооружения. Страна-агрессор таким образом пытается остановить контрнаступление ВСУ. Однако, как видим, расчет россиян на это провалился.