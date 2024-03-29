'Работаем над визитом президента': Кулеба рассказал о результатах поездки в Индию

Украинская дипломатия работает над организацией визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и президента Украины Владимира Зеленского в Индию. Страны договорились вернуть довоенный уровень сотрудничества.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. По словам Кулебы, во время разговора с еготиндийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром были оговорены еще два вопроса о сотрудничестве между странами.

В частности, задача номер два – работать над новыми совместными проектами и программами. Третий вопрос – это формула мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Кулеба подчеркнул, что Индия владеет "важным глобальным голосом" и может использовать его, чтобы влиять на Россию. Это позволит привлекать другие страны присоединиться к мирной инициативе Киева.

Глава МИД отметил, что если Индия присоединится к переговорам о "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, то многие другие страны, сидя рядом с Индией, "будут чувствовать себя комфортнее и могут приобщиться к этим усилиям".

Напомним, что у Украины есть четкая позиция, что Россия не должна быть участником первого Глобального саммита мира, который может состояться весной 2024 года в Швейцарии. Государства, желающие достичь на этой встрече результата, разделяют позицию украинской стороны.

Впрочем, спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не будет участвовать в первом саммите мира, запланированном в Швейцарии, даже если его туда пригласят.

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