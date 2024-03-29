Кулеба допустил переговоры с Россией между первым и вторым глобальными саммитами мира. Видео

Между первым и вторым глобальными саммитами мира возможны переговоры с Россией. Но это спечение возможно только при выполнении некоторых условий.

Такое мнение Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью индийскому телеканалу New Delhi Television Limited. Дипломат отметил, что Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будут обсуждаться предложения Украины.

"На первом саммите соберем вместе все государства, разделяющие эти принципы, они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками", - сказал он.

По его словам, если Нью-Дели присоединится к мирным переговорам, другие страны Глобального Юга "будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее".

Кулеба также отметил, что Индия владеет "важным глобальным голосом" и может использовать его, чтобы влиять на Россию. Это позволит привлекать другие страны присоединиться к мирной инициативе Киева.

"Индия является очень важным игроком в мире, и нам она нужна для восстановления справедливого мира в Украине", – сказал Кулеба.

По словам главы внешнедипломатического ведомства, Нью-Дели может сделать многое для объединения стран Глобального Юга.

Кулеба отметил, что если Индия присоединится к переговорам о "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, то многие другие страны, сидя рядом с Индией, "будут чувствовать себя комфортнее и могут приобщиться к этим усилиям".

Как сообщал OBOZ.UA, у Украины есть четкая позиция, что Россия не должна быть участником первого Глобального саммита мира, который может состояться весной 2024 года в Швейцарии. Государства, желающие достичь на этой встрече результата, разделяют позицию украинской стороны.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, добавив, что позиция Украины по этому поводу известна всем.

Впрочем, спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не будет участвовать в первом саммите мира, запланированном в Швейцарии, даже если его туда пригласят.

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