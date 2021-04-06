"Пылевой дьявол" попал на камеру ученой в США. Фото

В национальном парке "Грейт-Санд-Дьюнс" (Великие песчаные дюны) в Колорадо (Соединенные Штаты Америки) 4 апреля заметили необычное природное явление – "пылевого дьявола".

Как пишут Yahoo News, уникальные кадры удалось снять на видео метеорологу Джессике Мур. На них видно, как песчаный вихрь, высотой в несколько метров, крутится на месте почти минуту, будто танцуя.

Позади него виднелся заснеженный хребет Сангре де Кристо. По словам Мур, "пылевой дьявол", которого ей удалось поймать, был очень сильным и довольно длительным как для этого явления.

Напомним, что "пылевой дьявол" является сильным, хорошо сформированным и относительно недолгим вихрем. Его размеры могут колебаться от маленьких (полметра в ширину и несколько метров высотой) до больших (более 10 метров в ширину и более 1 000 метров в высоту).

Обычно такие вихри не приносят вреда. Однако в редких случаях они могут становиться такими огромными, что начинают угрожать как людям, так и собственности.

"Пылевые дьяволы" имеют нечто общее с торнадо – оба явления являются вертикально ориентированным вращающимся столбом воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Алабама 25 марта зафиксировали сразу 14 торнадо. Мощная стихия разрушила дома, повалила деревья и привела к смерти по меньшей мере пяти человек.