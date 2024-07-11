Пылает шпиль: в Руанском соборе во Франции вспыхнул пожар. Фото и видео

Утром 11 июля во Франции произошел сильный пожар в Руанском соборе. Очаг возгорания оказался на шпиле здания, которое находится в состоянии ремонта с начала года.

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На данный момент причина пожара устанавливается. Об этом сообщает BFM Normandie.

На месте происшествия работают десятки спасателей и спецтехника. По данным французских СМИ, пожарные пытаются предотвратить распространение пламени на другие части собора.

С огнем борются как минимум 63 спасателя и 33 единицы спецтехники. Столб дыма виден с разных районов французской столицы.

Позже стало известно, что пожар в Руанском соборе локализован. Местные власти обеспокоены, что собор может пострадать не только от огня, но и от воды, которой тушили пожар.

Префект Приморской Сены Жан-Бенуа Альбертини отметил, что внутри Руанского собора проводится инвентаризация некоторых произведений и мебели.

"Мы находимся на очень ценном объекте культурного наследия. Проводится инвентаризация работ, на которые может повлиять вторичный сток воды. Возможно, нам придется укрыть работы. Для этого были мобилизованы пожарные из отдела Уаза, которые специализируются на движимом имуществе", – сказал Альбертини.

Ремонт шпиля Руанского собора начался в 2024 году. Это был завершающий этап реконструкции здания, который начался еще в 2015 году.

Руанский собор отнесён к числу памятников национального наследия Франции. С 1876 по 1880 год был самым высоким зданием мира (151 метр), уступив этот титул Кёльнскому собору. Деревянная часть центрального шпиля была уничтожена молнией в 1823 году.

Напомним, культовый памятник французской архитектуры сильно пострадал во время пожара в апреле 2019 года. И хотя Собор активно возобновляется и готовится к повторному открытию, там планируется установить систему противопожарной защиты.

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